لبنان
"شهيد على درب الكرامة".. مفتي النبطية نعى خامنئي
Lebanon 24
01-03-2026
|
05:24
نعى مفتي وإمام مدينة
النبطية
عبد الحسين صادق، المرشد
الإيراني
علي خامنئي
، وقال في بيان: "بمشاعر يعتصرها الأسى ويغمرها الفخر والاعتزاز تلقينا نبأ استشهاد آية الله العظمى
سماحة
المرجع السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه".
وذكر صادق أن
خامنئي
"خط لأمته ووطنه وشعبه درب
العزّة والكرامة والحرية ونصرة المظلومين في الأرض، ملتحقا في رحاب الله بقوافل
الشهداء
والصّدّيقين والأولياء"، وختم: "ن
رفع أسمى آيات العزاء إلى وليّ الله الأعظم صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجع الأمة العظام، وإلى الشعب الإيراني
العزيز
، وعموم العالم الإسلامي وكل الأحرار في العالم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
