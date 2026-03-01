"شهيد على درب الكرامة".. مفتي النبطية نعى خامنئي

نعى مفتي وإمام مدينة عبد الحسين صادق، المرشد ، وقال في بيان: "بمشاعر يعتصرها الأسى ويغمرها الفخر والاعتزاز تلقينا نبأ استشهاد آية الله العظمى المرجع السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه".

وذكر صادق أن "خط لأمته ووطنه وشعبه درب العزّة والكرامة والحرية ونصرة المظلومين في الأرض، ملتحقا في رحاب الله بقوافل والصّدّيقين والأولياء"، وختم: "ن رفع أسمى آيات العزاء إلى وليّ الله الأعظم صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجع الأمة العظام، وإلى الشعب الإيراني ، وعموم العالم الإسلامي وكل الأحرار في العالم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".