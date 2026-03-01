بري عن خامنئي: ننعيه إلى الأمة وكل أحرار العالم والمرجعيات الرشيدة إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً

نعى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي. وجاء في بيان النعي : "في شهر الله وكما جديّه "علي" و"الحسين" عليهما السلام ، سليلٌ من العترة النبوية الطاهرة ، يمضي إلى الله سبحانه وتعالى ، صائماً شهيداً بين المحراب وتلاوة القرآن وميادين الجهاد والعمل والثبات واليقين، وأبدا كلمة حق في وجه سلطان جائر ، نفوس أبية ، من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ، هو إمتداد إلى اللانهاية لذلك النهج المحمدي الأصيل والمدرسة الحسينية الإنسانية الراسخة رسوخاً أين منها الجبال ، هو بعض من هذي الخصال والقيم ، وقمة من تلك القمم الشامخة هو الإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي".







وتابع: "ننعيه إلى الأمة وكل أحرار العالم والمرجعيات الرشيدة في مشارق الأرض ومغاربها ، ننعيه إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً مجاهداً صادقاً ما عاهد الله عليه قضى نحبه وما بدل تبديلاً ، ننعيه شهيدا عظيما ولا أسمى ، تكبر به الأمة فيشتد ساعدها ، فأشرف الموت قتل الشهادة" .







وختم : "إننا وأمام هذا الفقد والإرتحال العظيم نتقدم من الشعب الصديق ومن أسرة الشهيد الراحل وأبنائه وسائر مقلديه ومن مراجعنا العظام ومن القيادة بأحر التعازي والتبريك سائلين المولى العزيز القدير ، أن يتغمد شهيدنا العظيم بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته إلى جوار الأولياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً ".

