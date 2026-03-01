تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بري عن خامنئي: ننعيه إلى الأمة وكل أحرار العالم والمرجعيات الرشيدة إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
Lebanon 24
01-03-2026
|
05:22
نعى
رئيس مجلس النواب نبيه بري
المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي. وجاء في بيان النعي : "في شهر الله وكما جديّه "علي" و"الحسين" عليهما السلام ، سليلٌ من العترة النبوية الطاهرة ، يمضي إلى الله سبحانه وتعالى ، صائماً شهيداً بين المحراب وتلاوة القرآن وميادين الجهاد والعمل والثبات واليقين، وأبدا كلمة حق في وجه سلطان جائر ، نفوس أبية ، من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ، هو إمتداد إلى اللانهاية لذلك النهج المحمدي الأصيل والمدرسة الحسينية الإنسانية الراسخة رسوخاً أين منها الجبال ، هو بعض من هذي الخصال والقيم ، وقمة من تلك القمم الشامخة هو
سماحة
الإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي".
وتابع: "ننعيه إلى الأمة وكل أحرار العالم والمرجعيات الرشيدة في مشارق الأرض ومغاربها ، ننعيه إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً مجاهداً صادقاً ما عاهد الله عليه قضى نحبه وما بدل تبديلاً ، ننعيه شهيدا عظيما ولا أسمى ، تكبر به الأمة فيشتد ساعدها ، فأشرف الموت قتل الشهادة" .
وختم
بري
: "إننا وأمام هذا الفقد والإرتحال العظيم نتقدم من الشعب
الإيراني
الصديق ومن أسرة الشهيد الراحل وأبنائه وسائر مقلديه ومن مراجعنا العظام ومن القيادة
الإيرانية
بأحر التعازي والتبريك سائلين المولى العزيز القدير ، أن يتغمد شهيدنا العظيم بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته إلى جوار الأولياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً ".
