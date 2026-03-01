المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يدعو الى إعلان الحداد ورفع الرايات السود عن روح الخامنئي

صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان الآتي:





" يا أهلنا الأعزاء في كافة المناطق ، يتوجه إليكم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بخالص العزاء والتبريكات باستشهاد العالم والمرجع الكبير المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإمام الشهيد السيد علي الخامنائي وأخوانه ، على يد الغدر الأميركي الصهيوني، وهو القائد الذي أحب وأخلص لكم ودعم مقاومتكم من أجل تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الصهيوني الغاشم".



اضاف: "لذلك ندعوكم إلى وقفة وفاء لهذا القائد العظيم، من خلال إعلان الحداد في مناطقكم ورفع الرايات السود وتلاوة القرآن في المساجد والحسينيات واقامة مجالس العزاء، تعبيرا عن الحزن والأسى، واستنكارا للجريمة النكراء التي ارتكبتها الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية ، التي ستبقى رمزا للصمود وعنوانا لقوة الحق في وجه حق القوة الغاشمة".



وختم البيان: "لقد كُتب علينا وعلى الجمهورية الإسلامية الصبر على الظلم والثبات في الموقف، تمثلا بنبينا الكريم وأهل بيته الميامين، ولن يفت الإجرام الأميركي الصهيوني في عضدنا، حتى تحرير كامل أرضنا المحتلة والإفراج عن أسرانا وعودة أهلنا إلى بلداتهم وبيوتهم أعزاء كراما، ليعيدوا بناءها وإعمار قرانا بعون الله تعالى" .

Advertisement