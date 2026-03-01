تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ختم محطة محروقات بالشمع الأحمر

Lebanon 24
01-03-2026 | 08:51
ختم محطة محروقات بالشمع الأحمر
ختم محطة محروقات بالشمع الأحمر photos 0
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة البيان الآتي:
 
 
"في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة على محطات المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة، نفذت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال جولة تفتيشية على محطات المحروقات في منطقتي شكا والهري، بمؤازرة عناصر من أمن الدولة، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود أي احتكار أو تلاعب بالأسعار أو مخالفة للتسعيرة الرسمية المعتمدة".

وأضافت: "وأسفرت الجولة بتاريخ 28 شباط 2026، عن تسطير محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات في الهري لارتكابه ثلاث مخالفات جسيمة تمثلت في: إزالة الأختام الرسمية، وجود نقص في الكيل، ومخالفة التسعيرة الرسمية المعتمدة، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للأصول. لاحقاً، وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال تمّ ختم المحطة بالشمع الأحمر، بموجب محضر مكتب أمن الدولة في البترون".

وتابعت: "في السياق نفسه، نفذت فرق مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية جولات رقابية على محطات المحروقات في مدينة النبطية وجوارها، للتثبت من حسن سير العمل، والتأكد من عدم حصول أي احتكار أو توقف عن بيع المخزون للمواطنين أو استغلال للظرف الأمني المستجد، إضافة إلى التأكد من إعلان الأسعار الرسمية بشكل واضح وسلامة الكيل".

وأكدت الوزارة استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية، والتشدد في "تطبيق القوانين وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي استغلال تحت أي ظرف".
وزارة الاقتصاد والتجارة

المكتب الإعلامي

وزارة الاقتصاد

النيابة العامة

وزير الاقتصاد

الشمع الأحمر

أمن الدولة

الاستئناف

