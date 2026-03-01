ختم محطة محروقات بالشمع الأحمر

صدر عن لوزير الاقتصاد والتجارة البيان الآتي:

"في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها على محطات المحروقات في مختلف المناطق ، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة، نفذت مصلحة الاقتصاد والتجارة في جولة تفتيشية على محطات المحروقات في منطقتي شكا والهري، بمؤازرة عناصر من ، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود أي احتكار أو تلاعب بالأسعار أو مخالفة للتسعيرة الرسمية المعتمدة".



وأضافت: "وأسفرت الجولة بتاريخ 28 شباط 2026، عن تسطير محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات في الهري لارتكابه ثلاث مخالفات جسيمة تمثلت في: إزالة الأختام الرسمية، وجود نقص في الكيل، ومخالفة التسعيرة الرسمية المعتمدة، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للأصول. لاحقاً، وبناءً على إشارة الاستئنافية في الشمال تمّ ختم المحطة بالشمع الأحمر، بموجب محضر مكتب أمن الدولة في ".



وتابعت: "في السياق نفسه، نفذت فرق مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة جولات رقابية على محطات المحروقات في مدينة النبطية وجوارها، للتثبت من حسن سير العمل، والتأكد من عدم حصول أي احتكار أو توقف عن بيع المخزون للمواطنين أو استغلال للظرف الأمني المستجد، إضافة إلى التأكد من إعلان الأسعار الرسمية بشكل واضح وسلامة الكيل".



وأكدت الوزارة استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية، والتشدد في "تطبيق القوانين وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي استغلال تحت أي ظرف".