لبنان
نداء عاجل من وزارة الخارجية إلى اللبنانيين في المناطق المُستهدفة في البلدان العربيّة
Lebanon 24
01-03-2026
|
09:01
تتابع
وزارة الخارجية
والمغتربين في الجمهورية
اللبنانية
"بقلقٍ بالغ" التطورات المتسارعة في عدد من الدول العربية الشقيقة والمنطقة.
وفي هذا الإطار، تتوجه الوزارة بنداء إلى جميع اللبنانيين المقيمين أو الموجودين في المناطق المستهدفة، داعيةً إياهم إلى:
أولاً: توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدول المضيفة، واحترام القرارات والإجراءات التي تتخذها حكوماتها، في سبيل حفظ الأمن والسلامة العامة.
ثانياً: التواصل الفوري مع البعثات الدبلوماسية اللبنانية المعتمدة لدى دول إقامتهم في حال وجود اي طارئ، علماً بأن هذه البعثات تعمل بتوجيه مباشر من
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي على مدار الساعة، وهي في حالة جهوزية كاملة لتلقي اتصالاتهم. وقد شكلت خلية طوارئ بين الوزارة في
بيروت
والبعثات في الخارج لمتابعة المستجدات واحتياجات المواطنين على مدار الساعة.
ثالثاً: تؤكد الوزارة أن سلامة المواطن اللبناني وكرامته في أي مكان تبقى في صلب مسؤولياتها وأولوياتها، وهي تتابع تطورات الأوضاع بشكل مستمر ودقيق، ولن تتوانى عن تقديم اي مساندة او مساعدة ممكنة.
وفي ما يلي أرقام الخطوط الساخنة للبعثات الدبلوماسية اللبنانية في الدول المعنية:
دولة الكويت:
+965 98090415
الإمارات العربية المتحدة:
- السفارة في ابو ظبي
+971 502196333
- القنصلية العامة في دبي
+971 589410452
سلطنة عمان:
+968 93651116
جمهورية
العراق:
+964 7832380005
المملكة الاردنية الهاشمية:
+962 795487077
المملكة العربية السعودية
:
+966 553507529
دولة قطر:
+974 66832490
+974 55995687
مملكة البحرين:
+973 33872947
الجمهورية الاسلامية الايرانية:
+989 123118452
