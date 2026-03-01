تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نداء عاجل من وزارة الخارجية إلى اللبنانيين في المناطق المُستهدفة في البلدان العربيّة

Lebanon 24
01-03-2026 | 09:01
A-
A+
نداء عاجل من وزارة الخارجية إلى اللبنانيين في المناطق المُستهدفة في البلدان العربيّة
نداء عاجل من وزارة الخارجية إلى اللبنانيين في المناطق المُستهدفة في البلدان العربيّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتابع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية "بقلقٍ بالغ" التطورات المتسارعة في عدد من الدول العربية الشقيقة والمنطقة.
وفي هذا الإطار، تتوجه الوزارة بنداء إلى جميع اللبنانيين المقيمين أو الموجودين في المناطق المستهدفة، داعيةً إياهم إلى:

أولاً: توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدول المضيفة، واحترام القرارات والإجراءات التي تتخذها حكوماتها، في سبيل حفظ الأمن والسلامة العامة.

ثانياً: التواصل الفوري مع البعثات الدبلوماسية اللبنانية المعتمدة لدى دول إقامتهم في حال وجود اي طارئ، علماً بأن هذه البعثات تعمل بتوجيه مباشر من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على مدار الساعة، وهي في حالة جهوزية كاملة لتلقي اتصالاتهم. وقد شكلت خلية طوارئ بين الوزارة في بيروت والبعثات في الخارج لمتابعة المستجدات واحتياجات المواطنين على مدار الساعة. 

ثالثاً: تؤكد الوزارة أن سلامة المواطن اللبناني وكرامته في أي مكان تبقى في صلب مسؤولياتها وأولوياتها، وهي تتابع تطورات الأوضاع بشكل مستمر ودقيق، ولن تتوانى عن تقديم اي مساندة او مساعدة ممكنة. 

وفي ما يلي أرقام الخطوط الساخنة للبعثات الدبلوماسية اللبنانية في الدول المعنية:
 
دولة الكويت:

+965 98090415

الإمارات العربية المتحدة:

- السفارة في ابو ظبي

+971 502196333

- القنصلية العامة في دبي

+971 589410452

سلطنة عمان:

+968 93651116

جمهورية العراق:

+964 7832380005

المملكة الاردنية الهاشمية:

+962 795487077

المملكة العربية السعودية:

+966 553507529

دولة قطر:

+974 66832490

+974 55995687

مملكة البحرين:
+973 33872947

الجمهورية الاسلامية الايرانية:

+989 123118452
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية فرنسا: ندين انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين اللبنانيين واليونيفيل (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالات من نظرائه بتركيا والعراق وإسبانيا والأردن حول المنطقة (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية توجّه نداءً عاجلًا بشأن غابات اللزاب!
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق من البلاد
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

اللبنانية

الجمهوري

السعودية

جمهورية

ايرانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-03-01
Lebanon24
14:27 | 2026-03-01
Lebanon24
13:36 | 2026-03-01
Lebanon24
13:31 | 2026-03-01
Lebanon24
13:28 | 2026-03-01
Lebanon24
13:12 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24