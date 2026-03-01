منيمنة زار رجي وعرض معه تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية

بحث رئيس مجلس إدارة لتشجيع الاستثمارات في "ايدال" الدكتور ماجد منيمنة، مع والمغتربين يوسف رجي، في مكتبه في الوزارة، تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، والاستثمارية على وجه التحديد، في حضور الوزير السفير البير ومديرة الشؤون الاقتصادية في الوزارة السفيرة رنا المقدم.







تناول اللقاء سبل تعزيز حضور "ايدال" على الساحة الدولية والترويج للمهام والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، عبر تفعيل التعاون مع السفارات والجمعيات في بلدان الانتشار، بما يعيد تركيز عمل المؤسسة نحو الجاليات اللبنانية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، نظرا لما تمثله من طاقات فكرية ومهنية وحضارية وازنة. وأكد الجانبان "أهمية الاستفادة من كفاءات الاغتراب اللبناني التي أثبتت تميزها في مجالات الاستثمار والأعمال والمقاولات والمبادرات التجارية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمؤسسات اللبنانية".







وشكل اللقاء فرصة لعرض خطة انطلاقة المؤسسة والمرتكزات التي تقوم عليها المرحلة المقبلة، لاسيما إعداد برامج ومبادرات استثمارية ترمي إلى تحفيز بيئة الأعمال. كما تم التطرق إلى تطوير آلية عمل الشباك الواحد لمتابعة التراخيص في "ايدال" One Stop Shop عبر المكننة الشاملة للإجراءات، وهو ما يتيح جذب المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين، والمساهمة في إعادة تنشيط الاقتصادية.

