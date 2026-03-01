تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

منيمنة زار رجي وعرض معه تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية

Lebanon 24
01-03-2026 | 09:13
منيمنة زار رجي وعرض معه تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" الدكتور ماجد منيمنة، مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في مكتبه في الوزارة، تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، والاستثمارية على وجه التحديد، في حضور رئيس مكتب الوزير السفير البير سماحة ومديرة الشؤون الاقتصادية في الوزارة السفيرة رنا المقدم.



تناول اللقاء سبل تعزيز حضور "ايدال" على الساحة الدولية والترويج للمهام والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، عبر تفعيل التعاون مع السفارات والجمعيات اللبنانية في بلدان الانتشار، بما يعيد تركيز عمل المؤسسة نحو الجاليات اللبنانية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، نظرا لما تمثله من طاقات فكرية ومهنية وحضارية وازنة. وأكد الجانبان "أهمية الاستفادة من كفاءات الاغتراب اللبناني التي أثبتت تميزها في مجالات الاستثمار والأعمال والمقاولات والمبادرات التجارية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمؤسسات اللبنانية".



وشكل اللقاء فرصة لعرض خطة انطلاقة المؤسسة والمرتكزات التي تقوم عليها المرحلة المقبلة، لاسيما إعداد برامج ومبادرات استثمارية ترمي إلى تحفيز بيئة الأعمال. كما تم التطرق إلى تطوير آلية عمل الشباك الواحد لمتابعة التراخيص في "ايدال"  One Stop Shop عبر المكننة الشاملة للإجراءات، وهو ما يتيح جذب المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين، والمساهمة في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية.
سلام من مرفأ طرابلس: نتصدّى للإهمال في طرابلس عبر إطلاق مشاريع في مقدّمها المنطقة الاقتصادية الخاصة والمطلوب تفعيلها وعبر تفعيل معرض رشيد كرامي وإعادة تشغيل مطار رينيه معوّض
ورشة عمل في السرايا الحكومية عن آليات تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة والحماية الاجتماعية
الرئيس عون استقبل كرم وعرض معه التحضيرات الجارية لعقد اجتماع "الميكانيزم"
سفير تركيا زار معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس
لبنان

إقتصاد

المؤسسة العامة

وزير الخارجية

رئيس مكتب

اللبنانية

دبلوماسي

الدورة

الشام

