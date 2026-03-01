تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
متري: لوضع مصلحة الشعب اللبناني ووحدته فوق كل الاعتبارات لتجنيب لبنان مضاعفات الحرب الخطيرة
Lebanon 24
01-03-2026
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشار نائب
رئيس مجلس الوزراء
طارق متري
، الى "دعوة
الحكومة اللبنانية
الجميع للتحلي بالحكمة والروح الوطنية ووضع مصلحة الشعب اللبناني ووحدة اللبنانيين فوق الاعتبارات الاخرى مهما كانت مشاعرهم، ومهما كان حزنهم وايا كانت تخوفاتهم"، قائلا: "علينا ان نتكاتف معا لتجنيب
لبنان
المضاعفات الخطيرة للحرب الدائرة والمتسعة في المنطقة".
وفي حديث لإذاعة "
سبوتنيك
"، لفت متري الى ان "الحكومة
اللبنانية
عبّرت بلسان رئيسها عن تضامنها مع
الدول العربية
التي تعرضت للاعتداء"، كاشفا عن "قيامها باتصالاتها الدبلوماسية والسياسية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الامن وسائر الدول المؤثرة لتجنيب لبنان أي اعتداء، كي لا يكون مرة أخرى ساحة صراع تدمره".
وكشف متري ان "أول اهتمامات الحكومة اللبنانية التحلي باليقظة والاستعداد لكل طارىء واتخاذ الإجراءات الاستباقية، وبالتالي لا داعي للهلع وتصديق الشائعات"، مؤكدا "وجود ما يتوافر من المواد الغذائية والأدوية والمحروقات على نحو يستجيب لحاجات المواطنين لمدة اشهر، كما ان عملية الاستيراد مستمرة بلا قيود".
واكد "دعوة الحكومة المواطنين الى عدم التهافت وشراء المواد الاستهلاكية الضرورية، بما يتعدى حاجاتهم"، مشيرا الى ان "الأجهزة المختصة ستمارس دورها الرقابي، في هذا الخصوص، وقد حذرت الحكومة جميع المخالفين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية اللبناني: مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
Lebanon 24
وزير الخارجية اللبناني: مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
01/03/2026 22:49:22
01/03/2026 22:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: تغليب مصلحة لبنان على أي اعتبار يجنب بلدنا أي مضاعفات لما يجري حولنا
Lebanon 24
سلام: تغليب مصلحة لبنان على أي اعتبار يجنب بلدنا أي مضاعفات لما يجري حولنا
01/03/2026 22:49:22
01/03/2026 22:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي: مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
Lebanon 24
رجي: مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
01/03/2026 22:49:22
01/03/2026 22:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية معايداً: لنجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
Lebanon 24
وزير الداخلية معايداً: لنجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
01/03/2026 22:49:22
01/03/2026 22:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
الحكومة اللبنانية
الدول العربية
مجلس الوزراء
طارق متري
نائب رئيس
اللبنانية
دبلوماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب الله ينعي الخامنئي: نقف بقوة وثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية
Lebanon 24
حزب الله ينعي الخامنئي: نقف بقوة وثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية
15:00 | 2026-03-01
01/03/2026 03:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب من "الجامعة اللبنانية" إلى عمداء ومديري الكليات والمعاهد
Lebanon 24
طلب من "الجامعة اللبنانية" إلى عمداء ومديري الكليات والمعاهد
14:27 | 2026-03-01
01/03/2026 02:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:36 | 2026-03-01
01/03/2026 01:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: لا نقبل أن يتم ضرب سفارات في لبنان
Lebanon 24
باسيل: لا نقبل أن يتم ضرب سفارات في لبنان
13:31 | 2026-03-01
01/03/2026 01:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه للمواطنين القطريين في لبنان.. اقراوأ الخبر
Lebanon 24
تنبيه للمواطنين القطريين في لبنان.. اقراوأ الخبر
13:28 | 2026-03-01
01/03/2026 01:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:00 | 2026-03-01
حزب الله ينعي الخامنئي: نقف بقوة وثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية
14:27 | 2026-03-01
طلب من "الجامعة اللبنانية" إلى عمداء ومديري الكليات والمعاهد
13:36 | 2026-03-01
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:31 | 2026-03-01
باسيل: لا نقبل أن يتم ضرب سفارات في لبنان
13:28 | 2026-03-01
تنبيه للمواطنين القطريين في لبنان.. اقراوأ الخبر
13:12 | 2026-03-01
السفارة الاميركية في بيروت تغلق أبوابها غدا
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 22:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 22:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 22:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24