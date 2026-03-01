متري: لوضع مصلحة الشعب اللبناني ووحدته فوق كل الاعتبارات لتجنيب لبنان مضاعفات الحرب الخطيرة

اشار نائب ، الى "دعوة الجميع للتحلي بالحكمة والروح الوطنية ووضع مصلحة الشعب اللبناني ووحدة اللبنانيين فوق الاعتبارات الاخرى مهما كانت مشاعرهم، ومهما كان حزنهم وايا كانت تخوفاتهم"، قائلا: "علينا ان نتكاتف معا لتجنيب المضاعفات الخطيرة للحرب الدائرة والمتسعة في المنطقة".







وفي حديث لإذاعة " "، لفت متري الى ان "الحكومة عبّرت بلسان رئيسها عن تضامنها مع التي تعرضت للاعتداء"، كاشفا عن "قيامها باتصالاتها الدبلوماسية والسياسية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الامن وسائر الدول المؤثرة لتجنيب لبنان أي اعتداء، كي لا يكون مرة أخرى ساحة صراع تدمره".







وكشف متري ان "أول اهتمامات الحكومة اللبنانية التحلي باليقظة والاستعداد لكل طارىء واتخاذ الإجراءات الاستباقية، وبالتالي لا داعي للهلع وتصديق الشائعات"، مؤكدا "وجود ما يتوافر من المواد الغذائية والأدوية والمحروقات على نحو يستجيب لحاجات المواطنين لمدة اشهر، كما ان عملية الاستيراد مستمرة بلا قيود".







واكد "دعوة الحكومة المواطنين الى عدم التهافت وشراء المواد الاستهلاكية الضرورية، بما يتعدى حاجاتهم"، مشيرا الى ان "الأجهزة المختصة ستمارس دورها الرقابي، في هذا الخصوص، وقد حذرت الحكومة جميع المخالفين".

