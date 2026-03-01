تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

متري: لوضع مصلحة الشعب اللبناني ووحدته فوق كل الاعتبارات لتجنيب لبنان مضاعفات الحرب الخطيرة

Lebanon 24
01-03-2026 | 09:20
متري: لوضع مصلحة الشعب اللبناني ووحدته فوق كل الاعتبارات لتجنيب لبنان مضاعفات الحرب الخطيرة
متري: لوضع مصلحة الشعب اللبناني ووحدته فوق كل الاعتبارات لتجنيب لبنان مضاعفات الحرب الخطيرة photos 0
اشار نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، الى "دعوة الحكومة اللبنانية الجميع للتحلي بالحكمة والروح الوطنية ووضع مصلحة الشعب اللبناني ووحدة اللبنانيين فوق الاعتبارات الاخرى مهما كانت مشاعرهم، ومهما كان حزنهم وايا كانت تخوفاتهم"، قائلا: "علينا ان نتكاتف معا لتجنيب لبنان المضاعفات الخطيرة للحرب الدائرة والمتسعة في المنطقة". 



وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت متري الى ان "الحكومة اللبنانية عبّرت بلسان رئيسها عن تضامنها مع الدول العربية التي تعرضت للاعتداء"، كاشفا عن "قيامها باتصالاتها الدبلوماسية والسياسية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الامن وسائر الدول المؤثرة لتجنيب لبنان أي اعتداء، كي لا يكون مرة أخرى ساحة صراع تدمره". 



وكشف متري ان "أول اهتمامات الحكومة اللبنانية التحلي باليقظة والاستعداد لكل طارىء واتخاذ الإجراءات الاستباقية، وبالتالي لا داعي للهلع وتصديق الشائعات"، مؤكدا "وجود ما يتوافر من المواد الغذائية والأدوية والمحروقات على نحو يستجيب لحاجات المواطنين لمدة اشهر، كما ان عملية الاستيراد مستمرة بلا قيود".  



واكد "دعوة الحكومة المواطنين الى عدم التهافت وشراء المواد الاستهلاكية الضرورية، بما يتعدى حاجاتهم"، مشيرا الى ان "الأجهزة المختصة ستمارس دورها الرقابي، في هذا الخصوص، وقد حذرت الحكومة جميع المخالفين".
