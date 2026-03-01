ميقاتي ثمّن إتّصال بن سلمان ببن زايد: حكمة الزعيمين كفيلة بتوفير درع أمان للدول العربية ومن ضمنها لبنان

ثمّن "الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي عهد برئيس دولة العربية المتحدة الشيخ زايد آل .

وقال: إن هذا الاتصال، يؤكد، في هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة، أن علاقات الاخوة الصادقة تسمو على كل الاعتبارات الاخرى وتتجاوز التباينات الظرفية حيال كل الملفات.

وقال: ان التضامن الاخوي في هذا الظرف هو الرد الانجع على كل التهديدات والمخاطر الذي تمر بها منطقتنا. كما ان حكمة الزعيمين كفيلة بتوفير درع أمان للدول العربية، ومن ضمنها ، في هذا الظرف الاستثنائي.