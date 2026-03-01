البعريني: لبنان أولا ورفض قاطع لجره الى مغامرات مدمرة

شدّد النائب على أنّ "جرّ إلى أي محاولة انتحارية في ظلّ التحوّلات المتسارعة في الإقليم، يُعدّ خيانة وطنية عظمى"، مؤكّدًا أن "لبنانيتنا يجب أن تكون أولًا وقبل كلّ شيء". ورأى أنّه "لا يحقّ لأي طرف الزجّ بالبلاد في مغامرات قاتلة جديدة"، داعيًا إلى "الاصطفاف خلف الدولة في هذه المرحلة المفصلية التي تُعاد فيها رسم معالم المنطقة" .















وفي سياق متصل، دان البعريني الاعتداء على عدد من ، معتبرًا أنّ "ما جرى مرفوض وغير مقبول بكلّ المعايير، ويشكّل تهديدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا". وأعرب عن تضامنه الكامل مع قيادات وشعوب الدول الخليجية والعربية المستهدفة.















وخلال سلسلة استقبالات في مكتبه في ، توقّف البعريني عند الواقع المعيشي المستجد، فانتقد قرارات الحكومة المتعلقة بالضريبة على البنزين، واصفًا إياها بالكارثية على المواطنين، بعدما طالت تداعياتها مختلف الشرائح وانعكست ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار. وتساءل: "أليس من الأجدى مراجعة هذه القرارات، لا سيما أنّ اللبنانيين يعيشون أصلًا على حافة الانهيار؟ ومن يضبط الفلتان الحاصل في الأسعار والتلاعب بها؟".















وختم محذّرًا من أنّ "الانفجار الاجتماعي بات احتمالًا واردًا في أي لحظة ما لم تُتخذ معالجات فعلية وجدية تُنقذ الناس من أعباءٍ تفوق قدرتهم على الاحتمال".



