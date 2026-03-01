تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع الأردن ومصر ولبنان

أعلن الجيش استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد .



وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبا لأي تطورات على .





كما أشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من ومصر ولبنان، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية إقليميا.

Advertisement