تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع الأردن ومصر ولبنان

Lebanon 24
01-03-2026 | 11:32
أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبا لأي تطورات على الجبهة الشمالية.


كما أشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من الأردن ومصر ولبنان، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية إقليميا.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تعزيزات لقواتنا في جنوب سوريا ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا تاجر ومهرب أسلحة رئيسي بالغارات على الحدود بين سوريا ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني لبناني: 4 قتلى في الغارة الإسرائيلية قرب الحدود مع سوريا (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن ترحب بإعلان الأرجنتين تصنيف فروع تنظيم الإخوان في كل من لبنان والأردن ومصر منظمات إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

القيادة الشمالية

الجبهة الشمالية

قيادة الشمال

الإسرائيلية

إسرائيل

باسم ال

الشمالي

