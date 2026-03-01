هل تواجه الأسواق خطر انقطاع جديد في المحروقات؟

صدر عن لوزير الاقتصاد والتجارة البساط البيان الآتي:



"بصورة استثنائية، ونظراً إلى الظروف الراهنة وحرصاً على طمأنة المواطنين، استجاب مستوردو المحروقات لطلب الوزارة، وقاموا اليوم الأحد بتسليم محطات الوقود مخزوناً كافياً من مادّتَي البنزين والمازوت.



وجال الوزير البساط الأحد على عدد من محطات المحروقات للتأكّد من عودة العمل إلى طبيعته. كما تابع بعد الظهر، مع جو صدّي، تسليم الموزّعين للمحروقات بصورة استثنائية اليوم، على أن يعودوا غداً إلى التسليم بصورة طبيعية.



وكان الوزير البساط قد أكّد في المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس في الوزارة، عقب اجتماع طارئ ضمّ النقابات والاتحادات المعنية بملفّات الغذاء والطحين والمحروقات، أنّ مستوردي المحروقات سيتجاوبون مع طلب الوزارة لتسليم الكميات اللازمة بصورة استثنائية حتى عند الضرورة، وهو ما تمّ بالفعل.



ويجدّد الوزير التأكيد أنّ مادّتَي البنزين والمازوت متوافرتان في الأسواق، مشدّداً على استمرار الجهود لضمان انتظام التزويد وإبقاء الأمور ضمن مسارها الطبيعي، رغم الظروف السائدة في المنطقة.



كما يؤكّد أنّ الجهات ذات الأولوية، ولا سيّما المستشفيات والأفران وشبكات الاتصالات ومؤسسة ، ستُزوَّد بالمحروقات بصورة دورية وفورية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية".

