مدارس وثانويات مرجعيون تقفل غدا الاثنين

أعلنت إدارات مدارس وثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد الرسمية والخاصة، نظراً للأوضاع المستجدة، وحرصاً على سلامة جميع الطلاب وأفراد ، الاقفال وتعليق الدروس يوم غد الاثنين الواقع فيه ٢ آذار ٢٠٢٦ ، " أن تُستأنف الدراسة نهار الثلاثاء في حال سمحت الظروف بذلك".



