لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
تنبيه للمواطنين القطريين في لبنان.. اقراوأ الخبر
Lebanon 24
01-03-2026
|
13:28
أصدرت سفارة
دولة قطر
في
بيروت
تنبيهاً إلى المواطنين القطريين في
لبنان
، على خلفية الأوضاع الراهنة التي أدّت إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية المتجهة إلى
الدوحة
.
ودعت السفارة المواطنين إلى متابعة حالة رحلاتهم بشكل مباشر مع شركات الطيران المعنية، والتأكد من ترتيبات السفر قبل التوجه إلى
مطار رفيق الحريري الدولي
.
كما أشارت إلى أنه في حال الحاجة إلى المساعدة أو الاستفسار، التواصل عبر الرقم التالي:
+9611835111.\
