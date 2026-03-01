طلب من "الجامعة اللبنانية" إلى عمداء ومديري الكليات والمعاهد

صدر عن رئاسة البيان التالي: "عطفًا على قرار ، ونظرًا للظروف الأمنية الراهنة الناتجة عن الحرب وتداعياتها، وحرصًا على سلامة الطلاب وأفراد الهيئتين التعليمية والإدارية، تطلب من ومديري الكليات والمعاهد وفروع الجامعة اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار في التعليم أو تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين، وذلك وفقًا للتقديرات الواقعية لكل وحدة جامعية وبما يراعي خصوصية أوضاعها الميدانية.وتؤكد رئاسة الجامعة أنها تتابع التطورات عن كثب، وستصدر البيانات اللازمة تباعًا.