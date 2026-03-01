تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حزب الله ينعي الخامنئي: نقف بقوة وثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية

Lebanon 24
01-03-2026 | 15:00
A-
A+
حزب الله ينعي الخامنئي: نقف بقوة وثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية
حزب الله ينعي الخامنئي: نقف بقوة وثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن حزب الله بيان تعزية باستشهاد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي وجاء فيه: "هو الشمس التي تبعث الضياء" كما وصفه الإمام الخميني المقدس. سماحة السيد القائد، العبد الصالح، الولي الفقيه، قائد الأمة وملهمها، السيد علي الحسيني الخامنئي، ارتفع إلى رحمة ربه ورضوانه، ليكون أحد أعظم قادة شهداء الأمة على مرّ تاريخها الحافل بالشهادة، قائدًا مجاهدًا مؤمنًا مضحيًا شجاعًا، وصاحب بصيرة نافذة وحكمة بالغة، ليلتحق بالقافلة النورانية المباركة في المسيرة الإلهية الممتدة من رسول الله محمد (ص)، وجدّيه أمير المؤمنين شهيد المحراب، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، وسيد الشهداء الإمام الحسين (ع).

لقد ترجّل السيد القائد علي الخامنئي عن صهوة جهاده بعد عمر طويل مبارك، قضاه في خدمة المستضعفين والمظلومين في جبهات الحق ضدّ الباطل في أنحاء مختلفة من العالم، وكانت قضية تحرير فلسطين ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم القضية المركزية التي بذل في سبيلها كل غالٍ ونفيس من أرواح مطهّرة وأنفس زكية من إخوانه القادة المجاهدين، وإمكانات هائلة من بركات وخيرات الثورة العظيمة والجمهورية الإسلامية المباركة.

لقد استشهد السيد القائد الخامنئي على أيدي أشقى أشقياء هذا الزمان من الإرهابيين الإسرائيليين والأميركيين في شهر رمضان المبارك، تأسّيًا بجدّه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، بعد أن وطّد أركان الجمهورية الإسلامية، وثبّت ركائزها، وجعلها دولة مقتدرة وعزيزة منتصرة وحاضرة بقوة في كل ميادين العلم والعمل والجهاد والمقاومة، ونقلها من نصر إلى نصر ومن عزٍّ إلى عزّ.

إننا نعزي صاحب العصر والزمان (عج)، والمراجع العظام، والحوزات العلمية والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة والشعب الإيراني العظيم الصابر والثابت والمجاهد، والأمة الإسلامية جمعاء، وأحرار ومستضعفي العالم، والأخوة الأعزاء في حكومة الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإسلامي والبرلمان الإيراني، وعائلته الشريفة المباركة المضحية والصابرة.

إننا إذ نبارك لسماحة السيد القائد علي الحسيني الخامنئي شهادته المباركة والفوز العظيم بنيله أرفع الأوسمة الإلهية، وهو يقارع أعداء الحق والدين والإنسانية في ميدان الجهاد والمقاومة، ونعزي ونبارك بأخوته الشهداء الذين ارتقوا معه إثر الغارات الأميركية الصهيونية الغادرة على العاصمة الإيرانية طهران.

إن حزب الله قيادة ومجاهدين ومجتمعًا مقاومًا مؤمنًا صابرًا وصامدًا يؤكد عهده الثابت والأبدي للسيد القائد الشهيد، ولسيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، ولسيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، وللشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، ولكل الشهداء، أن يواصل جهاده ومقاومته، وأن يقف بقوة وثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وحرسًا ثوريًا وجيشًا وشعبًا كما عهده في كل الاستحقاقات والملمات لدحر المستكبرين والطغاة المعتدين حتى تحقيق النصر النهائي الكامل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميل: "حزب الله" رهن قراره لإيران ونحنُ إلى جانب رئيس الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيرانى: نقف بقوة الى جانب الحرس الثوري الايراني في مواجهة الإرهاب وداعميه
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المقاومة الإسلامية في البحرين: التهديدات الأميركية بما فيها التهديد باستهداف الإمام الخامنئي تصعيد بالغ الخطورة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيسي معزّياً بشهداء يانوح: نقف إلى جانب أهل البلدة في هذا المصاب الجلل
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-03-01
Lebanon24
15:50 | 2026-03-01
Lebanon24
14:27 | 2026-03-01
Lebanon24
13:36 | 2026-03-01
Lebanon24
13:31 | 2026-03-01
Lebanon24
13:28 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24