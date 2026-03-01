تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول: لمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة

Lebanon 24
01-03-2026 | 15:50
A-
A+

اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول: لمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة
اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول: لمنع محاولات استغلال الظروف الراهنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول في لبنان"، أنه "في ظل التطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، وما قد يترتب عليها من تداعيات على حركة إمدادات النفط والأسواق العالمية، يتابع هذه المستجدات بدقة ومسؤولية، نظرًا لما قد تتركه من انعكاسات مباشرة على الدول المستوردة للطاقة، وفي طليعتها لبنان".

وأشار في بيان إلى أن "قطاع استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات في لبنان لا يزال يعمل بصورة طبيعية، وأن العمال والمستخدمين في هذا القطاع الحيوي يواصلون أداء مهامهم بكفاءة والتزام"، معتبرا أن "استمرار التوترات في الممرات البحرية الاستراتيجية قد يؤدي إلى زيادة كلفة الشحن والتأمين، وما يرافق ذلك من ضغوط إضافية على السوق المحلي".


ودعا الجهات الرسمية والمعنية إلى "اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللازمة لتعزيز الأمن الطاقوي الوطني، وضمان استمرارية الإمدادات، وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يصون المصلحة الوطنية العليا".


وشدد على "ضرورة منع أي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال للظروف الراهنة، سواء عبر تخزين المحروقات بهدف التلاعب بالأسعار أو عرقلة عمليات التوزيع"، مطالبا الجهات الرقابية المختصة بـ"ممارسة أقصى درجات المتابعة لضمان شفافية السوق وانتظامه، حمايةً للمواطنين وللاقتصاد الوطني".

كما دعا الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية وأصحاب محطات المحروقات إلى "التنبه وعدم السماح بتعبئة مادة البنزين في الغالونات أو أي أوعية غير مخصصة وآمنة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على السلامة العامة، ولما قد يسببه من حوادث وانفجارات لا سمح الله، فضلًا عن مساهمته في خلق حالات تخزين غير آمنة تؤثر على استقرار السوق".

وختم مؤكدا أن "عمال ومستخدمي قطاع البترول في لبنان سيبقون في موقع المسؤولية الوطنية، ملتزمين بواجبهم في الحفاظ على استمرارية عمل هذا القطاع الحيوي، وضمان انتظامه رغم كل التحديات. وسيواصل الاتحاد متابعة التطورات عن كثب، وسيبقى صوتًا مسؤولًا ومدافعًا عن استقرار القطاع وحقوق العاملين فيه، وعن أمن لبنان الطاقوي".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية أكد دعمه مطالب القطاع العام والعاملين في البلديات
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: لأوسع مشاركة في تحرّك الخميس
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن "التحديات الاقتصادية والمالية"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" يرفض مراسيم "منقوصة" لمجالس العمل التحكيمية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الأسواق العالمية

الجهات الرسمية

الخليج العربي

الخليج

التزام

العليا

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-03-01
Lebanon24
15:00 | 2026-03-01
Lebanon24
14:27 | 2026-03-01
Lebanon24
13:36 | 2026-03-01
Lebanon24
13:31 | 2026-03-01
Lebanon24
13:28 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24