تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة التعليم الأساسي: إضراب عام في المدارس الرسمية يوم غد الأثنين

Lebanon 24
01-03-2026 | 16:12
A-
A+


رابطة التعليم الأساسي: إضراب عام في المدارس الرسمية يوم غد الأثنين
رابطة التعليم الأساسي: إضراب عام في المدارس الرسمية يوم غد الأثنين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت "رابطه معلمي التعليم الاساسي" الإضراب يوم غد الأثنين "تعبيرا عن التضامن بين الطوائف"، مشيرة في بيان إلى أن" احدى طوائف هذا الوطن قد أصيبت في الصميم باستشهاد أحد رموزها الكبار ومرجع من المراجع العظام أية الله الشهيد السيد علي الخامنئي الذي طاله الغدر الإسرائيلي الأميركي وأدى إلى استشهاده ظلماً وعدواناً". 

وختمت: "انطلاقا من واجبها الوطني وتضامناً بين أبناء الوطن الواحد وطوائفه ، تعلن رابطة معلمي التعليم الأساسي الإضراب العام في المدارس الرسمية يوم غد الأثنين، وتؤكد أن الإضراب ليس تقديرا لخطورة المرحلة بل للتعبير عن التضامن مع طائفة كريمة، ورفض الظلم الذي يتجلى في اعتداءات الاستكبار العالمي الأميركي وربيبته إسرائيل على الشعوب التي ترفض الخضوع والذل".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لنجدة العام الدراسي وتعويض ساعات الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطتا التعليم المهني والأساسي: إضراب اسبوع أو اعطاء مهلة حتى منتصف شباط
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة المتعاقدين في التعليم الرسمي: لا إضراب الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة التعليم الأساسي

التعليم الأساسي

رابطة التعليم

السيد علي ال

الإسرائيلي

إسرائيل

سيد علي

خامنئي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-03-01
Lebanon24
15:00 | 2026-03-01
Lebanon24
14:27 | 2026-03-01
Lebanon24
13:36 | 2026-03-01
Lebanon24
13:31 | 2026-03-01
Lebanon24
13:28 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24