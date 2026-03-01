رابطة التعليم الأساسي: إضراب عام في المدارس الرسمية يوم غد الأثنين

أعلنت "رابطه معلمي التعليم الاساسي" الإضراب يوم غد الأثنين "تعبيرا عن التضامن بين الطوائف"، مشيرة في بيان إلى أن" احدى طوائف هذا الوطن قد أصيبت في الصميم باستشهاد أحد رموزها الكبار ومرجع من المراجع العظام أية الله الشهيد السيد علي الخامنئي الذي طاله الغدر الأميركي وأدى إلى استشهاده ظلماً وعدواناً".وختمت: "انطلاقا من واجبها الوطني وتضامناً بين أبناء الوطن الواحد وطوائفه ، تعلن رابطة معلمي الإضراب العام في المدارس الرسمية يوم غد الأثنين، وتؤكد أن الإضراب ليس تقديرا لخطورة المرحلة بل للتعبير عن التضامن مع طائفة كريمة، ورفض الظلم الذي يتجلى في اعتداءات الاستكبار العالمي الأميركي وربيبته على الشعوب التي ترفض الخضوع والذل".