الجيش الاسرائيلي يعلن بدأ مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان

أعلن المتحدث السابق باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" أن "الجيش الاسرائيلي بدأ بمهاجمة أهداف تابعة لمنظمة في أنحاء ".



تابع: "يهاجم الجيش الاسرائيلي في هذه الأثناء وبقوة أهدافًا تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان، ردًا على عمليات الإطلاق التي استهدفت ".



أضاف: "ان حزب الله ، الذي يعمل برعاية النظام ، افتتح النار ضد إسرائيل ومواطنيها".



أكمل: "سيعمل الجيش الاسرائيلي ضد قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة، ولن يسمح للمنظمة بأن تشكل تهديدًا لإسرائيل أو أن تمس بسكان ".



تابع:"منظمة حزب الله تدمر ، والمسؤولية عن التصعيد تقع عليه، والجيش الاسرائيلي سيردّ بقوة على هذا الاعتداء".



ختم:"قوات الجيش الاسرائيلي استعدّت لهذا السيناريو ضمن خطة المعركة المنظمة في إطار عملية "زئير " وهي على أهبة الاستعداد لسيناريو متعدد الجبهات ولمواجهة كل تهديد يطال ".

