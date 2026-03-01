تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الجيش الاسرائيلي يعلن بدأ مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان
Lebanon 24
01-03-2026
|
19:56
photos
أعلن المتحدث السابق باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" أن "الجيش الاسرائيلي بدأ بمهاجمة أهداف تابعة لمنظمة
حزب الله
في أنحاء
لبنان
".
تابع: "يهاجم الجيش الاسرائيلي في هذه الأثناء وبقوة أهدافًا تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان، ردًا على عمليات الإطلاق التي استهدفت
إسرائيل
".
أضاف: "ان حزب الله ، الذي يعمل برعاية النظام
الإيراني
، افتتح النار ضد إسرائيل ومواطنيها".
أكمل: "سيعمل الجيش الاسرائيلي ضد قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة، ولن يسمح للمنظمة بأن تشكل تهديدًا لإسرائيل أو أن تمس بسكان
الشمال
".
تابع:"منظمة حزب الله تدمر
دولة لبنان
، والمسؤولية عن التصعيد تقع عليه، والجيش الاسرائيلي سيردّ بقوة على هذا الاعتداء".
ختم:"قوات الجيش الاسرائيلي استعدّت لهذا السيناريو ضمن خطة المعركة المنظمة في إطار عملية "زئير
الأسد
" وهي على أهبة الاستعداد لسيناريو متعدد الجبهات ولمواجهة كل تهديد يطال
دولة إسرائيل
".
