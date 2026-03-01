الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ

عقب إطلاق " " رشقة صاروخية باتجاه ، فجر الإثنين، شنّ الجيش غارات جوية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في .

وذكرت المعلومات الميدانية أن طالت أحياء الجاموس، حارة حريك في الضاحية، كما طالت الدوير، الشهابية، الحلوسية، بدياس، ، دير قانون النهر وخربة سلم في جنوب .

وأعلن المتحدث السابق باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" أن "الجيش الاسرائيلي بدأ بمهاجمة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في أنحاء لبنان".





تابع: "يهاجم الجيش الاسرائيلي في هذه الأثناء وبقوة أهدافًا تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان، ردًا على عمليات الإطلاق التي استهدفت إسرائيل".





أضاف: "إن حزب الله ، الذي يعمل برعاية النظام ، افتتح النار ضد إسرائيل ومواطنيها".





أكمل: "سيعمل الجيش الاسرائيلي ضد قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة، ولن يسمح للمنظمة بأن تشكل تهديدًا لإسرائيل أو أن تمس بسكان ".





تابع: "منظمة حزب الله تدمر دولة لبنان، والمسؤولية عن التصعيد تقع عليه، والجيش الاسرائيلي سيردّ بقوة على هذا الاعتداء".





وختم: "قوات الجيش الاسرائيلي استعدّت لهذا السيناريو ضمن خطة المعركة المنظمة في إطار عملية "زئير " وهي على أهبة الاستعداد لسيناريو متعدد الجبهات ولمواجهة كل تهديد يطال دولة إسرائيل".