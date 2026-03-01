أوّل تعليق لرئيس الحكومة بعد إطلاق صواريخ من الجنوب

كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على منصة "إكس": "أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، فإنّ عملية إطلاق الصواريخ من عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرّض امن وسلامته للخطر ويمنح اسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه".



أضاف:"لن نسمح بجر البلاد إلى مغامرات جديدة، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وحماية اللبنانيين".

Advertisement