حزب الله يدخل حرب إيران بـرشقة صواريخ.. وإسرائيل تقصف الضاحية والجنوب

بشكل مفاجئ، انقلب الهدوء الحذر توتراً كبيراً في وسط الحرب المندلعة في ، وذلك بعد إطلاق رشقة صاروخية من الجنوب باتجاه .



منذ إعلان أن هجوماً حصل من لبنان، حتى بدأت التكهنات بشأن الجهة التي تقفُ وراء ذاك العمل، فمن جهة جرى تحميل حركة " " مسؤولية إطلاق الصواريخ بينما تم نسبُ الأمر إلى "طابور خامس"، بينما تم استبعاد مسؤولية " " عن طبيعة الهجوم الذي حصل قد لا تتماشى مع هجمات "الحزب" المعتادة.

وفي ظل حالة الترقب لما قد يحصل بعد عملية الإطلاق، شهد الأوتوستراد الساحلي بين الجنوب وبيروت نزوحاً كثيفاً للمواطنين تاركين وراءهم منازلهم خشية أي تصعيد إسرائيلي مكثف بعد إطلاق الصواريخ.



في غضون ذلك، وبشكلٍ قاطع، حُسِم أمر الجهة التي وقفت وراء "الرشقة"، فأعلن "حزب الله" تبني الهجوم "انتقاماً لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي بهجوم إسرائيلي - أميركي على إيران، يوم السبت".



دقائق قليلة حتى بدأت إسرائيل بشن هجمات جوية على لبنان، إذ جرى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من مناطق الجنوب مثل النبطية، دير قانون النهر، الشهابية، الدوير، بدياس، خربة سلم ومناطق أخرى.

طائرات تشنّ غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في pic.twitter.com/rshfYzBxjx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 2, 2026



وأعلن المتحدث السابق باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" أن "الجيش الاسرائيلي بدأ بمهاجمة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في أنحاء لبنان".



تابع: "يهاجم الجيش الاسرائيلي في هذه الأثناء وبقوة أهدافًا تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان، ردًا على عمليات الإطلاق التي استهدفت إسرائيل".



أضاف: "إن حزب الله ، الذي يعمل برعاية النظام الإيراني، افتتح النار ضد إسرائيل ومواطنيها".



أكمل: "سيعمل الجيش الاسرائيلي ضد قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة، ولن يسمح للمنظمة بأن تشكل تهديدًا لإسرائيل أو أن تمس بسكان ".



تابع: "منظمة حزب الله تدمر دولة لبنان، والمسؤولية عن التصعيد تقع عليه، والجيش الاسرائيلي سيردّ بقوة على هذا الاعتداء".



ختم: "قوات الجيش الاسرائيلي استعدّت لهذا السيناريو ضمن خطة المعركة المنظمة في إطار عملية "زئير " وهي على أهبة الاستعداد لسيناريو متعدد الجبهات ولمواجهة كل تهديد يطال دولة إسرائيل".





سلام يؤكد: ما حصل "عمل غير مسؤول ومشبوه"





من ناحيته، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، فإنّ عملية إطلاق الصواريخ من عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرّض أمن لبنان وسلامته للخطر ويمنح اسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه".





أضاف:"لن نسمح بجر البلاد إلى مغامرات جديدة، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وحماية اللبنانيين".









