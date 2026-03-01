عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات

رجّحت معلومات أولية أنّ الاستهدافات الأخيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت، تندرجُ في إطار عملية اغتيال.



وحتى الآن، فإنّه لا تأكيدات بشأن هذا الأمر، في حين أن الجيش قال إن رئيس أركانه إيال زامير وافق على خطة الهجوم على " " وتحديداً بعدما أطلق الأخير صواريخ من باتجاه "انتقاماً لاغتيال المرشد الأعلى بهجوم إسرائيلي - أميركي على ، يوم السبت".

وأعلن المتحدث السابق باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" أن "الجيش الاسرائيلي بدأ بمهاجمة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في أنحاء ".





تابع: "يهاجم الجيش الاسرائيلي في هذه الأثناء وبقوة أهدافًا تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان، ردًا على عمليات الإطلاق التي استهدفت إسرائيل".





أضاف: "إن حزب الله ، الذي يعمل برعاية النظام الإيراني، افتتح النار ضد إسرائيل ومواطنيها".





أكمل: "سيعمل الجيش الاسرائيلي ضد قرار حزب الله الانضمام إلى المعركة، ولن يسمح للمنظمة بأن تشكل تهديدًا لإسرائيل أو أن تمس بسكان ".





تابع: "منظمة حزب الله تدمر دولة لبنان، والمسؤولية عن التصعيد تقع عليه، والجيش الاسرائيلي سيردّ بقوة على هذا الاعتداء".





وختم: "قوات الجيش الاسرائيلي استعدّت لهذا السيناريو ضمن خطة المعركة المنظمة في إطار عملية "زئير " وهي على أهبة الاستعداد لسيناريو متعدد الجبهات ولمواجهة كل تهديد يطال دولة إسرائيل".





من ناحيته، كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على منصة "إكس": "أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، فإنّ عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرّض أمن لبنان وسلامته للخطر ويمنح اسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه".



أضاف:"لن نسمح بجر البلاد إلى مغامرات جديدة، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وحماية اللبنانيين".