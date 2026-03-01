بيان جديد للجيش الاسرائيلي... هذا مضمونه

كتبت المتحدثة باسم الجش الاسرائيلي الكابتن واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "الجيش الاسرائيلي يهاجم بقوة أهدافًا تابعة لحزب الله في أنحاء ، ردًا على إطلاق النار الذي استهدف ومواطنيها".



تابعت: "لن نسمح بتهديد سكان أو المساس بأمن إسرائيل. عملية "زئير " مستمرة، وقواتنا على أهبة الاستعداد لأي سيناريو وعلى جميع الجبهات".

