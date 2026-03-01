بيان جديد للجيش الاسرائيلي... هذا مضمونه

#عاجل ‼️ جيش الدفاع يهاجم بقوة أهدافًا تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء لبنان، ردًا على إطلاق النار الذي استهدف دولة إسرائيل ومواطنيها.
لن نسمح بتهديد سكان الشمال أو المساس بأمن دولة إسرائيل.
عملية "زئير الأسد" مستمرة، وقواتنا على أهبة الاستعداد لأي سيناريو وعلى جميع الجبهات pic.twitter.com/6ZHCEz86GS
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 2, 2026
