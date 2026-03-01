معلومات تحدّد المكان.. من أين أطلق "حزب الله" صواريخه باتجاه إسرائيل؟

قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنَّ العملية الأولى لإطلاق الصواريخ من باتجاه منتصف الليل، لم تحصل من منطقة جنوب الليطاني كما أشيع، بل نُفذت من منطقة شمال النهر في منطقة قريبة من الصرفند.



وكان "الحزب" تبنى إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل، "انتقاماً لاغتيال المرشد الأعلى بهجوم إسرائيلي - أميركي على ، يوم السبت".



وعلى الأثر، شن سلاح الجو سلسلة غاراتٍ جوية استهدفت والضاحية الجنوبية لبيروت.



إلى ذلك، ذكرت صحيفة " " أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أجرى تقييماً للوضع مع منتدى هيئة الأركان العامة في الساعة الأخيرة عقب إطلاق الصواريخ من لبنان.



وذكرت الصحيفة أن زامير وافق على خطة هجوم ضد " " واستمرارها، ووجه برفع مستوى التأهب الدفاعي إلى جانب التأهب الهجومي المستمر.



وفي تصريح له، قال زامير إن "حزب الله شن هجوماً ضد إسرائيل الليلة وهو المسؤول عن هذا التصعيد"، وأضاف: "في إجراءات المعركة التي شرعنا فيها في عملية زئير ، استعددنا لسيناريو متعدد القطاعات وحملة هجومية ضد حزب الله. أي عدو يهدد أمننا سيدفع ثمناً باهظاً، ولن نسمح بإلحاق أي أذى بسكان إسرائيل وحدودها الشمالية".















