لبنان

معلومات تحدّد المكان.. من أين أطلق "حزب الله" صواريخه باتجاه إسرائيل؟

Lebanon 24
01-03-2026 | 20:36
قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنَّ العملية الأولى لإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل منتصف الليل، لم تحصل من منطقة جنوب الليطاني كما أشيع، بل نُفذت من منطقة شمال النهر في منطقة قريبة من الصرفند.
 

وكان "الحزب" تبنى إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل، "انتقاماً لاغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بهجوم إسرائيلي - أميركي على إيران، يوم السبت".
 

وعلى الأثر، شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غاراتٍ جوية استهدفت جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
 

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أجرى تقييماً للوضع مع منتدى هيئة الأركان العامة في الساعة الأخيرة عقب إطلاق الصواريخ من لبنان. 
 

وذكرت الصحيفة أن زامير وافق على خطة هجوم ضد "حزب الله" واستمرارها، ووجه برفع مستوى التأهب الدفاعي إلى جانب التأهب الهجومي المستمر. 
 

وفي تصريح له، قال زامير إن "حزب الله شن هجوماً ضد إسرائيل الليلة وهو المسؤول عن هذا التصعيد"، وأضاف: "في إجراءات المعركة التي شرعنا فيها في عملية زئير الأسد، استعددنا لسيناريو متعدد القطاعات وحملة هجومية ضد حزب الله. أي عدو يهدد أمننا سيدفع ثمناً باهظاً، ولن نسمح بإلحاق أي أذى بسكان إسرائيل وحدودها الشمالية".








