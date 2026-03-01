باسيل: حيّدوا لبنان واتركوه وطنًا للبنانيين

كتب رئيس الحرّ عبر حسابه على منصة "إكس": "كنا نبّهنا من حرب اسناد غزة لأنها لن تأتِ الّا بالخراب على وعلى من يقوم بها، ولن تتمكّن من انقاذ غزة، وهكذا كان! ننبّه مجدداً من حرب اسناد لأنّها ستأتي علينا بمزيد من الخراب دون ان تنقذ ايران. حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين، انه ليس في خدمة ايران…ولا اسرائيل".

