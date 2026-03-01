في منشور.. هذا ما دعا إليه جنبلاط

كتب الرئيس السّابق للحزب "التقدمي " ، عبر حسابه على منصة "إكس": "إذا كان لي من نصيحة في هذه المواجهة الهائلة التي تجري في المنطقة والتي تتخطى من بعيد فهي في البقاء على الحياد كون إطلاق الصواريخ لن يجلب علينا إلا مزيد من الخراب والدمار .وفي في هذا المجال أدعو إلى مزيد من التضامن مع فوق كل اعتبار لبنان".

