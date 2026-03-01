تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
انذار اسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات!
Lebanon 24
01-03-2026
|
21:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي الكابن إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": نداء عاجل إلى سكان
لبنان
في القرى:
"صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة،
يحمر
(البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا،
كنيسة
، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت،
بنت جبيل
، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج
الشمالي
، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل"
تابعت: "نشاطات
حزب الله
تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده، جيش الدفاع الاسرائيلي لا يريد المساس بكم".
أضافت: "من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لبُعد 1,000 متر على الأقل إلى أراضي مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر.".
ختمت: "حافظوا على سلامتكم وسلامة أحبائكم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة... إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدة الجنوبية
Lebanon 24
بالصورة... إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدة الجنوبية
02/03/2026 08:45:21
02/03/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه البلدات الجنوبيّة: للإخلاء فوراً
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه البلدات الجنوبيّة: للإخلاء فوراً
02/03/2026 08:45:21
02/03/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إنذار إسرائيليّ إلى سكان هذه البلدات اللبنانيّة
Lebanon 24
بالصور... إنذار إسرائيليّ إلى سكان هذه البلدات اللبنانيّة
02/03/2026 08:45:21
02/03/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان غزة
02/03/2026 08:45:21
02/03/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
البقاع الغربي
حزب الله
بنت جبيل
الشمالي
البقاع
منصوري
الغربي
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الغارات الاسرائيلية.. جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
Lebanon 24
بعد الغارات الاسرائيلية.. جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
01:11 | 2026-03-02
02/03/2026 01:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من سبب الحشد الاسرائيلي
Lebanon 24
مخاوف من سبب الحشد الاسرائيلي
01:45 | 2026-03-02
02/03/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حواط: المطلوب من مجلس الوزراء قرار بحل "حزب الله" وإحالة المسؤولين فيه إلى القضاء
Lebanon 24
حواط: المطلوب من مجلس الوزراء قرار بحل "حزب الله" وإحالة المسؤولين فيه إلى القضاء
01:38 | 2026-03-02
02/03/2026 01:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق مسيّرات فوق بيروت والضاحية
Lebanon 24
تحليق مسيّرات فوق بيروت والضاحية
01:35 | 2026-03-02
02/03/2026 01:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات: لتجنيب لبنان اي ضربات عسكرية جديد
Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات: لتجنيب لبنان اي ضربات عسكرية جديد
01:30 | 2026-03-02
02/03/2026 01:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:11 | 2026-03-02
بعد الغارات الاسرائيلية.. جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
01:45 | 2026-03-02
مخاوف من سبب الحشد الاسرائيلي
01:38 | 2026-03-02
حواط: المطلوب من مجلس الوزراء قرار بحل "حزب الله" وإحالة المسؤولين فيه إلى القضاء
01:35 | 2026-03-02
تحليق مسيّرات فوق بيروت والضاحية
01:30 | 2026-03-02
الهيئة اللبنانية للعقارات: لتجنيب لبنان اي ضربات عسكرية جديد
01:30 | 2026-03-02
"ما بدنا حرب”… أصوات من الجنوب تعترض على التصعيد
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
02/03/2026 08:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24