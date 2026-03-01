تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

انذار اسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات!

Lebanon 24
01-03-2026 | 21:05
A-
A+
انذار اسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات!
انذار اسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدات! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي الكابن إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": نداء عاجل إلى سكان لبنان في القرى: 
"صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج الشمالي، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل" 

تابعت: "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده، جيش الدفاع الاسرائيلي لا يريد المساس بكم". 

أضافت: "من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لبُعد 1,000 متر على الأقل إلى أراضي مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر.". 

ختمت: "حافظوا على سلامتكم وسلامة أحبائكم". 
