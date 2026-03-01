نزوح كثيف بقاعاً.. زحمة خانقة على أوتوستراد بعلبك - رياق

يشهدُ أوتوستراد - - أبلح باتجاه ، زحمة سير خانقة نتيجة نزوح الأهالي من المناطق المهددة في بعلبك وغربها.



ويأتي ذلك وسط تهديدات أطلقها الجيش لـ53 بلدة في الجنوب والبقاع، وذلك بعد غارات جوية شنها سلاح الجو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب رداً على إطلاق " " لصواريخ باتجاه .





