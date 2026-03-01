بعد القصف الإسرائيلي والتوتر.. وزير الداخلية يتحرّك وهذا ما طلبه

تابع والبلديات الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية المستجدة من مكتبه في الوزارة، وأجرى اتصالات مع المحافظين كافة طالباً منهم التواجد في مكاتبهم وتسهيل أمور الأهالي من مناطقهم.





إثر ذلك، انتقل إلى مقر ، حيث عقد اجتماعاً مع لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس العميد محمود قبرصلي.





وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لتسهيل حركة السير أمام الأهالي النازحين، بما يضمن سلامتهم ويخفف من الازدحام، مع التأكيد على استمرار التنسيق الميداني بين الوحدات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لتطورات الوضع.

