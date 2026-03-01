تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
للنازحين في المناطق.. لائحة بمراكز يمكن التوجه إليها فوراً
Lebanon 24
01-03-2026
|
22:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
عممت رئاسة
مجلس الوزراء
، اليوم الإثنين، لوائح بمراكز معتمدة لإيواء
النازحين
في مختلف المحافظات.
الصور المُرفقة تُظهر الأماكن التي حددتها وحدة إدارة مخاطر
الكوارث
:
ولاحقا، اوضحت لجنة الكوارث في رئاسة الحكومة أن لائحة المراكز الـ٣٥٢ التي يتمّ التداول بها لم تُفتح جميعها، بل إنّ وحدة إدارة الكوارث ووزارة
الشؤون الاجتماعية
ووزارة التربية تنسّق مع المحافظين. وحتى الساعة، فُتحت جميع المراكز في محافظة الجنوب، وقضاء حاصبيا، ومحافظة
بيروت
؛ فيما تُفتح تباعاً مراكز أخرى في سائر المحافظات، وسيتمّ نشرها تباعاً من قبل وحدة إدارة الكوارث.
أمّا
محافظة جبل لبنان
، فحتى الساعة ٨:٣٠ صباحاً:
1. مدرسة كيفون الرسمية
2. ثانوية شويفات الرسمية
3. ثانوية جون المختلطة
4. ثانوية عيتات الرسمية المختلطة
5. مدرسة بشتفين المتوسطة الرسمية المختلطة
6. مدرسة باتر الرسمية المتوسطة المختلطة
7. البساتين المتوسطة الرسمية المختلطة – عاليه
8.
برجا
الديماس المختلطة المتوسطة الرسمية
9. درعون الرسمية المتوسطة المختلطة
10. ثانوية العبادية الرسمية
11. ثانوية
الحدت
الرسمية –
بعبدا
12. الجية الأولى المختلطة المتوسطة الرسمية
13. مدرسة عرمون الرسمية
14. عيناب المختلطة الرسمية
15. شحيم الرسمية الثانية – الفرع الفرنسي
16. عبيه الرسمية المتوسطة المختلطة
17. نيحا
الشوف
المتوسطة الرسمية المختلطة
18. مدرسة شحيم الأولى
19. مدرسة شحيم الثالثة
20. مهنية شحيم
21. مهنية الدكوانة
22. سبنيه الرسمية المختلطة
