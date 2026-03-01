تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إرجاء الانتخابات بداعي الحرب؟

Lebanon 24
01-03-2026 | 22:12
A-
A+
إرجاء الانتخابات بداعي الحرب؟
إرجاء الانتخابات بداعي الحرب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم تُطرح بعد مسألة  تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة على بساط البحث رسمياً بين المسؤولين بسبب اندلاع المواجهة العسكرية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل مع ايران ، خشية من تداعياتها ومؤثراتها الخطيرة على المنطقة ولبنان من ضمنها، ولكن التداول في احتمال التأجيل اصبح مطروحاً، استناداً إلى مصادر سياسية، لأن سبب التأجيل اصبح واقعاً ، لا يمكن تجاهله، ولم  يعد يُحرج من يتبناه، او يتولى  الترويج له.

اليوم اصبح سبب تأجيل الانتخابات واقعاً، بعد اندلاع  الحرب،  وبات من الصعوبة لدى المسؤولين تجاهل خطورة وحساسية اجراء الانتخابات النيابية في هذه الظروف الصعبة، ولكن تخريجة الاعلان عن التأجيل ومدته ،تتطلب  توفير مزيد من  التفاهمات السياسية المطلوبة لذلك، لان هناك تباينات وتضارب وجهات نظر، بين من يعتبر  ان التأجيل والتمديد للمجلس النيابي الحالي، لا يصبُّ في مصلحته، لانه يحد من طموحه  بامكانية فوز تكتله بنواب جدد ، في حين  يرى آخرون ان التمديد يوفر عليهم خوض غمار انتخابات جديدة، قد يخسرون بعض نواب تكتلهم  لتبدل موازين القوى بسبب التطورات المتسارعة محلياً واقليمياً.

وفي اعتقاد  هؤلاء ان طرح مسألة تأجيل الانتخابات بالتداول، مايزال مبكراً، وينتظر ترقُّب مسار المواجهة المحتدمة، وما إذا كانت ستطول إلى وقت غير معلوم، ام ستنتهي في غضون ايام معدودة، وإن كانت المؤشرات تدل على انه من المبكر التنبؤ  بنهاياتها في وقت قريب.
ولذلك، ينتظر ان يبقى التداول في مسألة تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي الحالي، مدار تداول على النطاق الضيق بين كبار المسؤولين، للتفاهم على الصيغة التي يتم  الاعلان عنها في  الايام المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الانتخابات النيابية... بين الإجراء والإرجاء
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الفرنسية تخلي برج مونبارناس في باريس بداعي وجود تهديد بقنبلة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الثانية... إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث الرئيس الروسي: دعاة الحرب في أوروبا يحاولون باستمرار عرقلة عملية التسوية السلمية بشأن أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:46:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مع ايران

إسرائيل

لبنان

ايران

كاني

ساسي

ايرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:11 | 2026-03-02
Lebanon24
01:45 | 2026-03-02
Lebanon24
01:38 | 2026-03-02
Lebanon24
01:35 | 2026-03-02
Lebanon24
01:30 | 2026-03-02
Lebanon24
01:30 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24