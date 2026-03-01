الجميّل: هل من سلطة في العالم تقبل أن تتحكم عصابة مرتزقة بمصير وطن؟

كتب رئيس عبر حسابه على منصة اكس: إلى التي ستجتمع بعد ثلاث ساعات: كفى لغةً خشبية. حان وقت القرارات الحاسمة. انظروا إلى الدمار. انظروا إلى الطرقات المليئة بالعائلات والأطفال . انظروا إلى معاناة أهلنا الذين أُجبروا على مغادرة بلداتهم.



هل من سلطة في العالم تقبل أن تتحكم عصابة مرتزقة بمصير وطن، وأن تقتل مستقبل شعب بأكمله خدمةً لنظام خارجي دكتاتوري يتهاوى؟

