لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجميّل: هل من سلطة في العالم تقبل أن تتحكم عصابة مرتزقة بمصير وطن؟
Lebanon 24
01-03-2026
|
22:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس
حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي الجميل
عبر حسابه على منصة اكس: إلى
السلطة التنفيذية
التي ستجتمع بعد ثلاث ساعات: كفى لغةً خشبية. حان وقت القرارات الحاسمة. انظروا إلى الدمار. انظروا إلى الطرقات المليئة بالعائلات والأطفال
النازحين
. انظروا إلى معاناة أهلنا الذين أُجبروا على مغادرة بلداتهم.
هل من سلطة في العالم تقبل أن تتحكم عصابة مرتزقة بمصير وطن، وأن تقتل مستقبل شعب بأكمله خدمةً لنظام خارجي دكتاتوري يتهاوى؟
تابع
