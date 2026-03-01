تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

واشنطن: "فرصة للبنان"

Lebanon 24
01-03-2026 | 22:23
A-
A+
واشنطن: فرصة للبنان
واشنطن: فرصة للبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت مراسلة" نداء الوطن" في واشنطن امل شموني:"إنها لحظة مفصلية للبنان وحزب الله" قال مسؤول أميركي سابق، مشددًا على أن عملية "الغضب الملحمي" تمثل فصلًا حاسمًا في الجغرافيا السياسية المتغيرة للشرق الأوسط. فهذه الحملة العسكرية، التي تقودها الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل مع إسرائيل، تُشير إلى تحوّل جذري في نهج واشنطن تجاه المنطقة، إذ تتخلى عن عقود من سياسة الاحتواء الحذرة لصالح تحرك حاسم يهدف إلى "إعادة ضبط موازين القوى الإقليمية" وتداعيات هذا التحول ستتجلى بوضوح في لبنان، حيث يواجه "حزب الله"، أقوى حلفاء إيران، تحديات غير مسبوقة لقوته ووجوده.
وأشار مصدر في الكونغرس إلى أنه لسنوات، اتسمت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، ولا سيما تجاه إيران وشبكة وكلائها، بضبط النفس والمناورات الدبلوماسية وحالات متفرقة من الردع العسكري إلا أن عملية "الغضب الملحمي" تُبشر بعهد جديد، من خلال استهداف البنية التحتية الإيرانية والميليشيات التابعة لها بشكل مباشر. وبهذا تكون واشنطن قد وجّهت رسالة حازمة، لا تقتصر على إحباط طموحات إيران النووية فحسب، بل تمتد لتشمل تفكيك بنية النفوذ الإيراني خارج إيران واعتبار "حزب الله" هدفًا رئيسيًا.

وبحسب مصدر دبلوماسي أميركي، مسار "حزب الله" قبل إطلاق عملية "الغضب الملحمي" كان دراماتيكيًا بكل المقاييس فبعد أن كان يُحتفى به من قبل أنصاره باعتباره "المقاومة"، يجد "الحزب" نفسه يومًا بعد يوم تحت وطأة ضغوط متواصلة، أدت إلى إضعافه بشكل منهجي. كما وأن رواية "الحزب" التقليدية تضاءلت نتيجة تورطه في صراعات إقليمية وتفضيله المصالح الإيرانية على السيادة اللبنانية. ومع عملية "الغضب الملحمي"، اعتبر المصدر أن لبنان الرسمي والشعبي سيبدأ في التشكيك في جدوى موقف "الحزب" العسكري.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر قريب من البيت الأبيض أن لبنان على مفترق طرق فيما اعتبر خبراء أميركيون في السياسة الخارجية أن عملية "الغضب الملحمي" تمثل لحظة حرجة ونقطة تحول محتملة في السياسة اللبنانية وهذا التغيير سيعزز من ضعف "الحزب" ويخلق بيئة أمنية مضطربة والعين ستكون على كيفية تصرف قيادة الجيش تجاه الأحداث التي شدد المصدر على ضرورة أن تكون حازمة غير أن خبيرًا أميركيًا أشار إلى أن الجيش اللبناني، الذي عانى تاريخيًا من نقص التمويل وقيود الواقع السياسي لتقاسم السلطة الطائفية، يواجه تحديًا وفرصة في آنٍ واحد، يتمثلان في بسط سيطرة الدولة كاملة.
من هنا أكد مصدر أميركي رفيع أن هناك اهتمامًا متجددًا بدعم الجيش اللبناني باعتباره حصنًا منيعًا ضد المزيد من عدم الاستقرار. لكن واشنطن هذه الأيام من النادر أن تكون على نفس الموجة مع الحلفاء الأوروبيين، إلا أنها استثنائيًا لا تزال تدرس بانفتاح احتمالات ضخ مساعدات سريعة رغم تأجيل عقد مؤتمر دعم الجيش بسبب مخاطر التصعيد وتعقيدات الديناميات الداخلية في لبنان.
ومع ذلك، يقول المصدر إن أمام القيادات السياسية اللبنانية فرصة غير مسبوقة لاستعادة سيادة الدولة، لا سيما من خلال النأي بنفسها عن أجندة "حزب الله"، والالتزام مجددًا بالإصلاحات التي طالما طالب بها المجتمع الدولي. فمن وجهة نظر الولايات المتحدة وإسرائيل، تُعدّ النتائج الأولية للعملية مُشجّعة. من هنا فإن إضعاف "حزب الله" لا يُقلّص قدرة إيران على بسط نفوذها في الشرق الأوسط فحسب، بل يُعزز أيضًا أمن الحدود الشمالية لإسرائيل.
عملية "الغضب الملحمي" تمثل إعادة ضبط ناجحة للاستراتيجية الأميركية في المنطقة لأنها تُعطي الأولوية للتدابير الاستباقية على حساب الاحتواء التفاعلي أما بالنسبة للبنان، فهي لحظة من عدم اليقين العميق، ولكنها أيضًا فرصة لتجديد الدعم لسيادة لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية وقطر وعمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول سعودي كبير لفرانس برس: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نجل الشاه الإيراني السابق لـ "فوكس نيوز": مستعد للعودة إلى إيران عند أول فرصة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": استمرار التوتّر الداخلي في إيران سيمنح إسرائيل فرصة شنّ هجوم جديد
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 08:46:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الأوروبيين

إيران على

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:11 | 2026-03-02
Lebanon24
01:45 | 2026-03-02
Lebanon24
01:38 | 2026-03-02
Lebanon24
01:35 | 2026-03-02
Lebanon24
01:30 | 2026-03-02
Lebanon24
01:30 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24