لبنان
بعد إطلاق صواريخ من الجنوب.. بيان شديد اللهجة من عون
Lebanon 24
01-03-2026
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
إن إطلاق الصواريخ من الأراضي
اللبنانية
، فجر اليوم، "يستهدف كل الجهود والمساعي التي بذلتها
الدولة اللبنانية
لإبقاء
لبنان
بعيداً عما تشهده المنطقة من مواجهات عسكرية خطيرة التي طالما حذرنا من تداعياتها على لبنان ودعونا إلى التعقل والتعاطي معها بمسؤولية وطنية تغلب المصلحة الوطنية
العليا
على ما عداها".
وفي بيان له، فجر الإثنين، قال عون: "إننا إذ ندين الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ننبه إلى أن التمادي في استعمال لبنان مجدداً منصة لحروب إسناد لا علاقة لنا بها سوف يعرض وطننا مرة اخرى لمخاطر تتحمل مسؤولية وقوعها الجهات التي تجاهلت الدعوات المتكررة للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد ، وهذا أمر لن تسمح الدولة بتكراره ولن يقبل به اللبنانيون الذين ما زالوا يعملون حتى الان على بلسمة الجروح التي سببتها المواجهات السابقة".
الدولة اللبنانية
العماد جوزاف عون
اللبنانية
الدولة ال
الجمهوري
جمهورية
رنا ❗️
تابع
