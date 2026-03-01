دوي صافرات إنذار قرب لبنان.. طائرات مسيرة تخترق إسرائيل

قالت صحيفة " " ، اليوم الإثنين، إنه جرى تفعيل أجهزة الإنذار في مستوطنات المُحاذية للبنان، وذلك إثر اختراق طائرات من دون طيار الأجواء الإسرائيلية.



وذكرت الصحيفة أن صافرات الإنذار دوّت في عددٍ من البلدات في الجليل الغربي بما في ذلك ليمان، روش هانكارا، عرب العرامشة، شتولا ونهاريا.





