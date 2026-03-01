الجيش الإسرائيلي يجدّد إنذاراته إلى سكان القرى الجنوبية

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصة اكس: دعوة متكررة وعاجلة إلى أهالي القرى في القائمة المرفقة: صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، ، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت ، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج ، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل.وقال: نشاطات تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة ونحن لا ننوي المساس بكم من أجل سلامتكم انتم مضطرون لإخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1,000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.