تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الجيش الإسرائيلي يجدّد إنذاراته إلى سكان القرى الجنوبية
Lebanon 24
01-03-2026
|
22:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصة اكس: دعوة متكررة وعاجلة إلى أهالي القرى
اللبنانية
في القائمة المرفقة: صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا،
كنيسة
، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت
جبيل
، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج
الشمالي
، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل.
وقال: نشاطات
حزب الله
تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة ونحن لا ننوي المساس بكم من أجل سلامتكم انتم مضطرون لإخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1,000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه البلدات الجنوبيّة: للإخلاء فوراً
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه البلدات الجنوبيّة: للإخلاء فوراً
02/03/2026 11:39:56
02/03/2026 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدة الجنوبية
Lebanon 24
بالصورة... إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدة الجنوبية
02/03/2026 11:39:56
02/03/2026 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إنذار إسرائيليّ جديد إلى سكان مناطق جنوبيّة
Lebanon 24
بالصور... إنذار إسرائيليّ جديد إلى سكان مناطق جنوبيّة
02/03/2026 11:39:56
02/03/2026 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"تغطية صحية شاملة".. بشرى من وزير الصحة لسكان القرى الأمامية الجنوبية
Lebanon 24
"تغطية صحية شاملة".. بشرى من وزير الصحة لسكان القرى الأمامية الجنوبية
02/03/2026 11:39:56
02/03/2026 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
البقاع الغربي
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
الشمالي
البقاع
منصوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
Lebanon 24
جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
01:11 | 2026-03-02
02/03/2026 01:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا
Lebanon 24
ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا
04:34 | 2026-03-02
02/03/2026 04:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بدقة قياديا كبيرا بحزب الله في بيروت
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بدقة قياديا كبيرا بحزب الله في بيروت
04:34 | 2026-03-02
02/03/2026 04:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
04:33 | 2026-03-02
02/03/2026 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لتنسيق الموقف.. اتصال بين الجميّل وجعجع
Lebanon 24
لتنسيق الموقف.. اتصال بين الجميّل وجعجع
04:29 | 2026-03-02
02/03/2026 04:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:11 | 2026-03-02
جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
04:34 | 2026-03-02
ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا
04:34 | 2026-03-02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بدقة قياديا كبيرا بحزب الله في بيروت
04:33 | 2026-03-02
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
04:29 | 2026-03-02
لتنسيق الموقف.. اتصال بين الجميّل وجعجع
04:24 | 2026-03-02
جعجع: على الحكومة ان تعلن حزب الله منظمة خارجة عن القانون
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24