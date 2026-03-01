ما حقيقة إقامة "القوات" حاجزاً في دير الأحمر؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لانتشار أشخاص في دير الأحمر قيل إنهم من " " وقد أقاموا حاجزاً في المنطقة.



وبعد المتابعة، تبين، وفق المعلومات، إن هذه الصورة تُظهر عناصر من شرطة بلدية دير الأحمر التي تعمل على توجيه إلى مراكز الإيواء تسهيلاً لحركتهم.



ودعت الجهات المحلية في البلدة إلى التقيد بتوجيهات الشرطة تسهيلاً لعملها.