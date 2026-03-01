وزارة التربية: اقفال المدارس والثانويات اليوم

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أنه وفي ظلّ الأوضاع الراهنة التي يمرّ بها ، واستمرار الاعتداءات الوحشية التي تطال مناطق عدّة وتعرّض سلامة المواطنين، ولا سيّما التلامذة والهيئات التعليمية والإدارية، لمخاطر جدّية، انه وحرصاً على سلامة الأسرة التربوية، واعتباراً للأوضاع الأمنية والاستثنائية، تقرّر إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني، اليوم الاثنين على أن تُتابع الوزارة تقييم التطورات بشكلٍ يومي بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ القرارات المناسبة تبعاً لمقتضيات السلامة العامة.



وإذ تعبّر وزيرة التربية والتعليم العالي عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي يتعرّض لها لبنان وشعبه، تؤكد تضامنها الكامل مع أهلنا الذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم، وتشدّد على وقوف الوزارة إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.



كما تعلن الوزارة وضع عدد من المدارس الرسمية التي سبق تحديدها بالتعاون والتنسيق مع بتصرّف خطّة الاستجابة الوطنية، لاستقبال العائلات النازحة وتأمين مراكز إيواء لائقة، بما يساهم في توفير الحدّ الأدنى من الأمان والرعاية الإنسانية.



وتدعو الوزارة جميع أفراد الأسرة التربوية إلى التحلّي بالمسؤولية والتعاون مع الإدارات المدرسية والجهات المعنية، متمنّية السلامة لجميع اللبنانيين، وآملة أن تنتهي هذه المحنة في أقرب وقت، وأن يعود الوطن سريعاً إلى الاستقرار والأمن.





Advertisement