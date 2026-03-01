تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزارة التربية: اقفال المدارس والثانويات اليوم

Lebanon 24
01-03-2026 | 23:12
وزارة التربية: اقفال المدارس والثانويات اليوم
أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أنه وفي ظلّ الأوضاع الراهنة التي يمرّ بها لبنان، واستمرار الاعتداءات الوحشية التي تطال مناطق عدّة وتعرّض سلامة المواطنين، ولا سيّما التلامذة والهيئات التعليمية والإدارية، لمخاطر جدّية، انه وحرصاً على سلامة الأسرة التربوية، واعتباراً للأوضاع الأمنية والاستثنائية، تقرّر إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني، اليوم الاثنين على أن تُتابع الوزارة تقييم التطورات بشكلٍ يومي بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ القرارات المناسبة تبعاً لمقتضيات السلامة العامة.

وإذ تعبّر وزيرة التربية والتعليم العالي عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي يتعرّض لها لبنان وشعبه، تؤكد تضامنها الكامل مع أهلنا الذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم، وتشدّد على وقوف الوزارة إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.

كما تعلن الوزارة وضع عدد من المدارس الرسمية التي سبق تحديدها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بتصرّف خطّة الاستجابة الوطنية، لاستقبال العائلات النازحة وتأمين مراكز إيواء لائقة، بما يساهم في توفير الحدّ الأدنى من الأمان والرعاية الإنسانية.

وتدعو الوزارة جميع أفراد الأسرة التربوية إلى التحلّي بالمسؤولية والتعاون مع الإدارات المدرسية والجهات المعنية، متمنّية السلامة لجميع اللبنانيين، وآملة أن تنتهي هذه المحنة في أقرب وقت، وأن يعود الوطن سريعاً إلى الاستقرار والأمن.

التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
مدارس وثانويات مرجعيون تقفل غدا الاثنين
ريما كرامي تتعاون مع اليونيسف لدعم المدارس والثانويات في المناطق المتضررة
وزارة التربية الإيرانية: ارتفاع عدد الطالبات الشهيدات بمدرسة ميناب إلى 153 إثر الهجوم الأميركي الإسرائيلي أمس
وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون

التربوي

لبنان

المعن

ساني

داري

