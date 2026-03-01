مخزومي: لا يمكن الاستمرار في التعايش مع واقع من يقرر مصير وطن بأكمله

كتب على منصة "إكس":

"إطلاق الصواريخ من ليس حادثاً ولا رسالة، إنه قرار حرب اتخذه منفرداً، ضارباً بعرض الحائط وسيادة الدولة وإرادة اللبنانيين. ما قام به هو وضع عمداً في قلب مواجهة عسكرية لا يريدها شعبه ولا يحتمل كلفتها. حزب الله يتحمّل كامل المسؤولية السياسية والوطنية عن جرّ البلاد إلى الحرب وتعريض حياة اللبنانيين وأرزاقهم للخطر. لا يمكن الاستمرار في التعايش مع واقع ميليشيا تقرر مصير وطن بأكمله. أطالب بالانعقاد الفوري وإعلان موقف واضح لا لبس فيه: لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة، تكليف الجيش بفرض السلطة الكاملة على كل الأراضي ، ومحاسبة كل من تورّط في هذا العمل دون أي غطاء. سيادة لبنان ليست شعاراً. إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى يدفع ثمنها اللبنانيون".