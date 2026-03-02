في حصيلة أولية.. استشهاد ٣١ شخصاً وإصابة ١٤٩ في الغارات الاسرائيلية صباح اليوم

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو على الضاحية والجنوب أدت في *حصيلة أولية غير نهائية* حتى الساعة إلى استشهاد ٣١ مواطناً، وإصابة ١٤٩ مواطناً بجروح.



توزعت الحصيلة على الشكل التالي:



الضاحية: ٢٠ شهيداً و ٩١ جريحاً.



الجنوب: ١١ شهيداً و ٥٨ جريحاً.

