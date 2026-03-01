تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

استشهاد شقيق الراحل السيد محمد حسين فضل الله وزوجته في الغارة الإسرائيلية على حارة حريك

Lebanon 24
01-03-2026 | 23:40
استشهاد شقيق الراحل السيد محمد حسين فضل الله وزوجته في الغارة الإسرائيلية على حارة حريك
أعلن مكتب العلامة السيد علي فضل الله عن استشهاد الدكتور السيد محمد رضا فضل الله شقيق الراحل السيد محمد حسين فضل الله وزوجته في الغارة التي استهدفت حارة حريك مقابل مسجد الحسنين. 
السيد محمد حسين فضل الله

السيد علي فضل الله

محمد حسين فضل الله

حسين فضل الله

علي فضل الله

السيد محمد

الإسرائيلي

