السيّد: وزارة الشؤون تتولى تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها

كتبت وزيرة حنين السيّد على منصة "إكس":

"نتابع التطورات في الساعات الأخيرة من خلال وحدة الطوارئ في ، بالتنسيق المستمر مع وحدة في رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والداخلية والبلديات، حيث تتولى الوزارة تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها. نعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرارية الخدمات وتأمين احتياجات العائلات المتضررة، وسنواصل المتابعة الدقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات الوضع".