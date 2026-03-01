تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

السيّد: وزارة الشؤون تتولى تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها

Lebanon 24
01-03-2026 | 23:48
السيّد: وزارة الشؤون تتولى تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها
كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد على منصة "إكس":
 
"نتابع التطورات في الساعات الأخيرة من خلال وحدة الطوارئ في وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق المستمر مع وحدة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والداخلية والبلديات، حيث تتولى الوزارة تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها. نعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرارية الخدمات وتأمين احتياجات العائلات المتضررة، وسنواصل المتابعة الدقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات الوضع".
