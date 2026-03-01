بعد اجتماع السراي فجراً.. وزارة العدل تتحرك

على أثر اللقاء الذي عُقد في فجر اليوم بدعوة من ، قام وزير العدل بالتواصل مع التمييزي ومفوّض الحكومة لدى ، الذي كلّف كافة العمل على توقيف مطلقي الصواريخ ومحرّضيهم بصورة فورية، وسوقهم مخفورين إلى العسكرية.

وعلى الفور كلّف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريةيكلّف كافة الأجهزة الأمنية العمل على توقيف مطلقي الصواريخ.