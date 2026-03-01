تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
القواس: إقفال المعهد الوطني العالي للموسيقى اليوم وتعليق الامتحانات لمدة أسبوع
Lebanon 24
01-03-2026
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن رئيسة
المعهد الوطني العالي
للموسيقى الدكتورة
هبة القواس
البيان الاتي: "حرصًا منا على سلامة طلابنا وأساتذتنا وجميع العاملين في
المعهد الوطني
العالي للموسيقى، ونظرًا للأوضاع الراهنة التي يمرّ بها
لبنان
وما يرافقها من مخاطر تقرّر ما يلي:
تعليق الامتحانات لمدة أسبوع واحد ابتداءً من تاريخه، على أن يُعاد تقييم الوضع لاحقًا وتُحديد مواعيد جديدة لاجرائها.
إقفال المعهد بكل فروعه اليوم الإثنين في ٢/٣/٢٠٢٦ كإجراء احترازي، حفاظاً على سلامة الطلاب والأساتذة الذين يحضرون من مناطق مختلفة، ومراعاةً لظروف النزوح التي يمرّ بها عدد كبير من أهلنا في عدد المناطق.
إنّ هذا القرار يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه عائلتنا التربوية والفنية والإدارية، وحرصًا على سلامة الجميع في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد. وسيُعلن المعهد لاحقاً عن كافة القرارات عبر بيانات رسمية تصدر عنه. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى
Lebanon 24
الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى
02/03/2026 11:41:13
02/03/2026 11:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: طلبت من بوتين وقف قصف أوكرانيا لمدّة أسبوع ووافق على ذلك
Lebanon 24
ترامب: طلبت من بوتين وقف قصف أوكرانيا لمدّة أسبوع ووافق على ذلك
02/03/2026 11:41:13
02/03/2026 11:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: بوتين وافق على عدم إطلاق النار على كييف لمدة أسبوع
Lebanon 24
ترامب: بوتين وافق على عدم إطلاق النار على كييف لمدة أسبوع
02/03/2026 11:41:13
02/03/2026 11:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ ف ب": رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن الحداد في البلاد بسبب الهجوم الأميركي لمدة أسبوع
Lebanon 24
"أ ف ب": رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن الحداد في البلاد بسبب الهجوم الأميركي لمدة أسبوع
02/03/2026 11:41:13
02/03/2026 11:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المعهد الوطني العالي
المعهد الوطني
هبة القواس
التربوي
لبنان
داري
قواس
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
Lebanon 24
جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
01:11 | 2026-03-02
02/03/2026 01:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا
Lebanon 24
ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا
04:34 | 2026-03-02
02/03/2026 04:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بدقة قياديا كبيرا بحزب الله في بيروت
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بدقة قياديا كبيرا بحزب الله في بيروت
04:34 | 2026-03-02
02/03/2026 04:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
04:33 | 2026-03-02
02/03/2026 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لتنسيق الموقف.. اتصال بين الجميّل وجعجع
Lebanon 24
لتنسيق الموقف.. اتصال بين الجميّل وجعجع
04:29 | 2026-03-02
02/03/2026 04:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:11 | 2026-03-02
جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
04:34 | 2026-03-02
ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا
04:34 | 2026-03-02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بدقة قياديا كبيرا بحزب الله في بيروت
04:33 | 2026-03-02
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
04:29 | 2026-03-02
لتنسيق الموقف.. اتصال بين الجميّل وجعجع
04:24 | 2026-03-02
جعجع: على الحكومة ان تعلن حزب الله منظمة خارجة عن القانون
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 11:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 11:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 11:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24