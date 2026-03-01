تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

القواس: إقفال المعهد الوطني العالي للموسيقى اليوم وتعليق الامتحانات لمدة أسبوع

Lebanon 24
01-03-2026 | 23:56
القواس: إقفال المعهد الوطني العالي للموسيقى اليوم وتعليق الامتحانات لمدة أسبوع
القواس: إقفال المعهد الوطني العالي للموسيقى اليوم وتعليق الامتحانات لمدة أسبوع photos 0
صدر عن رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس البيان الاتي: "حرصًا منا على سلامة طلابنا وأساتذتنا وجميع العاملين في المعهد الوطني العالي للموسيقى، ونظرًا للأوضاع الراهنة التي يمرّ بها لبنان وما يرافقها من مخاطر تقرّر ما يلي:

تعليق الامتحانات لمدة أسبوع واحد ابتداءً من تاريخه، على أن يُعاد تقييم الوضع لاحقًا وتُحديد مواعيد جديدة لاجرائها.

إقفال المعهد بكل فروعه اليوم الإثنين في ٢/٣/٢٠٢٦ كإجراء احترازي، حفاظاً على سلامة الطلاب والأساتذة الذين يحضرون من مناطق مختلفة، ومراعاةً لظروف النزوح التي يمرّ بها عدد كبير من أهلنا في عدد المناطق.

إنّ هذا القرار يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه عائلتنا التربوية والفنية والإدارية، وحرصًا على سلامة الجميع في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد. وسيُعلن المعهد لاحقاً عن كافة القرارات عبر بيانات رسمية تصدر عنه. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع". 
المعهد الوطني العالي

المعهد الوطني

هبة القواس

التربوي

لبنان

داري

قواس

