الجيش الإسرائيلي يُحذر: غاراتنا على لبنان مستمرة وستتصاعد

أعلن قائد في الجيش أنّ " اختار النظام على حساب "، وقال: "لقد قمنا بالاستعداد لذلك وسيدفع ثمناً باهظاً".



وأضاف: "نحن على أهبة الاستعداد دفاعيًا وهجوميًا".



وتابع: "رسالتي إلى سكان شمال : سنواصل حمايتكم من الخطوط الأمامية. لقد عززنا بشكل كبير انتشار قواتنا على الحدود ونحن مستعدون لاستقبال قوات إضافية. لن نقوم بإجلائكم".



وأضاف: "بعد وقت قصير من قيام حزب الله بإطلاق القذائف الصاروخية ووفقاً للتخطيط انطلقنا في موجة غارات أولية وواسعة النطاق في وكذلك في ، حيث استهدفنا قيادات في التنظيم، ومقرات، وبنى تحتية. كما نعمل على إخلاء السكان في جنوب لضمان حمايتهم تمهيداً لغارات إضافية"، مؤكداً أنّ " مستمرة والقوة ستتصاعد".



