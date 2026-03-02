الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة غارات إضافية على لبنان

#عاجل 🔸جيش الدفاع بدأ شن موجة غارات إضافية في لبنان



🔸بدأ جيش الدفاع في هذه الاثناء شن غارات تستهدف أهداف اضافية لحزب الله في لبنان ومن بينها مستودعات أسلحة وبنى تحتية إضافية يمتلكها حزب الله في عدة مناطق بلبنان.



(مشاهد من استهداف عناصر حزب الله الليلة الماضية) pic.twitter.com/kqUAHD2PHY