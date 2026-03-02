كرم: من الضرورة اتخاذ قرارات في حق "حزب الله"

كتب النائب على منصة "إكس":

"لم يعد يكفي ان تؤخذ قرارات في حق مطلقي النار فقط، بل اصبح من الضرورة ومن المسؤولية الوطنية التاريخية ان تؤخذ قرارات في حق المجموعة المسماة والخارجة عن القوانين بكامل مسؤوليها وتركيباتها".