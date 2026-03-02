تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إقفال الجامعة اللبنانية بسبب التطورات الراهنة
Lebanon 24
02-03-2026
|
01:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظرًا للتطورات الراهنة التي يمر بها
لبنان
، يعلن
رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور
بسام بدران
إقفال
الجامعة اللبنانية
بكافة وحداتها وفروعها، ومن ضمنها
الإدارة المركزية
.
إشارة إلى أن
رئاسة الجامعة
اللبنانية
ستواكب التطورات من خلال بيانات متلاحقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى
Lebanon 24
الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى
02/03/2026 11:42:25
02/03/2026 11:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
Lebanon 24
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
02/03/2026 11:42:25
02/03/2026 11:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال "مركز تجميل" في منطقة لبنانية.. خبر يكشف السبب
Lebanon 24
إقفال "مركز تجميل" في منطقة لبنانية.. خبر يكشف السبب
02/03/2026 11:42:25
02/03/2026 11:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب من "الجامعة اللبنانية" إلى عمداء ومديري الكليات والمعاهد
Lebanon 24
طلب من "الجامعة اللبنانية" إلى عمداء ومديري الكليات والمعاهد
02/03/2026 11:42:25
02/03/2026 11:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجامعة اللبنانية
الجامعة اللبنانية
الإدارة المركزية
جامعة اللبنانية
رئاسة الجامعة
رئيس الجامعة
إدارة المركز
جامعة اللبن
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
Lebanon 24
جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
01:11 | 2026-03-02
02/03/2026 01:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء و37 جريحا في صور.. والمستشفيات في جهوزية تامة
Lebanon 24
3 شهداء و37 جريحا في صور.. والمستشفيات في جهوزية تامة
04:40 | 2026-03-02
02/03/2026 04:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف البقاع
Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف البقاع
04:37 | 2026-03-02
02/03/2026 04:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا
Lebanon 24
ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا
04:34 | 2026-03-02
02/03/2026 04:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بدقة قياديا كبيرا بحزب الله في بيروت
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بدقة قياديا كبيرا بحزب الله في بيروت
04:34 | 2026-03-02
02/03/2026 04:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتـ.ـ..يال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:11 | 2026-03-02
جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
04:40 | 2026-03-02
3 شهداء و37 جريحا في صور.. والمستشفيات في جهوزية تامة
04:37 | 2026-03-02
غارات إسرائيلية تستهدف البقاع
04:34 | 2026-03-02
ادرعي لحزب الله: من سيعمل ضد اسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا
04:34 | 2026-03-02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بدقة قياديا كبيرا بحزب الله في بيروت
04:33 | 2026-03-02
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 11:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 11:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 11:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24