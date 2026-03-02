"حزب الله" يدخل لبنان في "حرب اسناد" جديدة والنتيجة الاولية شهداء ودمار ونزوح

فعلها" " وادخل اهله واللبنانيين في "حرب اسناد" جديدة بدأت تداعياتها العملية بالظهور سريعا عبر سقوط عدد كبير من الشهداء وحديث عن "اغتيال كبير" في صفوف الحزب لم تتضح تفاصيله بعد ، اضافة الى دمار كبير ونزوح الاف العائلات من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفيما يطرح السؤال عن جدوى اطلاق "حزب الله" الصواريخ فجرا على اسرائيل، غير استجلاب الخسائر البشرية والمادية للبنانيين، يطرح السؤال الكبير عن موقف مما حصل ، خصوصا بعد الحديث المتكرر طوال الفترة الماضية عن تطمينات قدمها "الحزب" بعدم تدخله في الحرب وابعاد عن تداعياتها.

وفي هذا السياق، يسود الترقب الشديد لما سيحصل في جلسة الطارئة في القصر ، التي سبقها اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وتحدّثت معلومات عن قرار كبير سيتّخذه مجلس الوزراء من "حزب الله" في جلسته.

وكان قال ان إطلاق الصواريخ من الأراضي فجر اليوم ، يستهدف كل الجهود والمساعي التي بذلتها الدولة اللبنانية لإبقاء لبنان بعيدا عما تشهده المنطقة من مواجهات عسكرية خطيرة التي طالما حذرنا من تداعياتها على لبنان ودعونا إلى التعقل والتعاطي معها بمسؤولية وطنية تغلب المصلحة الوطنية على ما عداها .

واضاف : إننا إذ ندين الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية ، ننبه إلى أن التمادي في استعمال لبنان مجددا منصة لحروب إسناد لا علاقة لنا بها سوف يعرض وطننا مرة اخرى لمخاطر تتحمل مسؤولية وقوعها الجهات التي تجاهلت الدعوات المتكررة للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد ، وهذا أمر لن تسمح الدولة بتكراره ولن يقبل به اللبنانيون الذين ما زالوا يعملون حتى الان على بلسمة الجروح التي سببتها المواجهات السابقة .

