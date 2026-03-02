جلسة مجلس الوزراء في بعبدا

لا تزال جلسة منعقدة في برئاسة رئيس الجمهورية لبحث تداعيات الاسرائيلية على فجر اليوم، والتي شارك فيها العماد رودولف هيكل.

وقد استهلت جلسة مجلس الوزراء بدقيقة صمت حدادًا على بطلب من الرئيس جوزاف عون

وأشارت المعلومات الى ان الجلسة شهدت نقاشاً في موضوع ، ولفتت المصادر المطلعة الى التوجّه لتحرّك الجيش على الأرض في المرحلة المقبلة وتنفيذ خطة الجيش للمرحلة الثانية بشكل كامل.

وقبيل الجلسة التقى يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام.



وزير ااتصالات شارل الحاج قال : "ما فيه يكون عنا شبه دولة، وشفتو شو صار .. وما فيها فئة تاخذ قرار عن الدولة"

يوسف رجي قال قبل دخوله إلى مجلس الوزراء: نحن نحذر والبعض يستلشق و"كل مرة بيطلع معنا حق"